Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

34,00 EUR -1,73% (18.06.2021, 14:59)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

33,85 EUR -1,60% (18.06.2021, 16:20)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (18.06.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) fest.Unter Berücksichtigung der Portfolioveränderungen sei der organische Umsatz in Q1/21 nach der Überschlagsrechnung um rund 10% gegenüber Q1/20 gestiegen. Drei von fünf Segmenten hätten absolut steigende EBIT-Werte und EBIT-Margen zu verzeichnen gehabt. Dank der Kapitalerhöhung vom März 2021 habe die Nettoverschuldung reduziert werden können. Mit WIRUS Fenster sei ein aussichtsreiches Unternehmen neu in das Beteiligungsportfolio gekommen.INDUS habe die Jahresziele für 2021e mit einem Umsatz zwischen 1,55 bis 1,70 Mrd. Euro bestätigt. Der Analyst liege mit seiner Schätzung von 1,67 Mrd. Euro am oberen Rand dieser Bandbreite. Die EBIT-Range zwischen 95 bis 110 Mio. Euro vergleiche sich mit seiner Schätzung von 101,6 Mio. Euro.Erstmals veröffentliche der Analyst seine Schätzungen für 2023e. Sein fairer Wert (DCF-Modell) steige auf 41,00 Euro (+3,0%). Hauptgrund für den Anstieg seien höhere EBIT-Schätzungen sowie der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung vom März. Die KGVs für 2021e mit 16,1 bzw. für 2022e mit 12,4 lägen derzeit unterhalb der Medianwerte der Vergleichsgruppe mit 18,4 (2021e) und 15,7 (2022e). Bei anderen Multiplikatoren sei es umgekehrt. Auf der Basis der Dividendenschätzung von 1,10 Euro je Aktie für 2021e ergebe sich derzeit eine Rendite von 3,2%.2021 sehe der Analyst weiterhin als ein Übergangsjahr an. Die Q1/21-Ergebnisse hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die EBIT-Zielsetzung für das Gesamtjahr sehe er eher als konservativ an, der Konsens liege mit 114 Mio. Euro leicht über der Zielrange von 95 bis 110 Mio. Euro. Meldungen über eine steigende Inflation würden derzeit mit anderen Nachrichten zum Konjunkturaufschwung und steigender Unternehmensgewinne konkurrieren. Dies könne für Kursschwankungen des Gesamtmarktes in beide Richtungen sorgen. Weitere Firmenzukäufe könnten der INDUS-Aktie neuen Auftrieb verleihen. Zyklische Werte würden bei Anlegern weiterhin auf Interesse stoßen.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die INDUS Holding-Aktie. (Analyse vom 18.06.2021)a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;