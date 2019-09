XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (19.09.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).INDUS habe am 13.09. die Unterzeichnung des Vertrags zum Verkauf der TKI bekannt gegeben. Die IPETRONIK Eichstätt GmbH, ein Beteiligungsunternehmen der INDUS, verkaufe ihre Minderheitsbeteiligung an der TKI Automotive GmbH an den Mehrheitsgesellschafter. Der Verkauf stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Der Konzern erwarte aus der Transaktion, wie bereits in der Unternehmensmitteilung vom 23.07. veröffentlicht, einen Buchgewinn von rund 16,5 Mio. Euro, der zu einem entsprechenden EBIT-Beitrag im Segment Fahrzeugtechnik führen und den operativen Ergebnisrückgang in diesem Segment kompensieren werde. Ferner würden dem Konzern aus der Transaktion liquide Mittel in Höhe von 27,5 Mio. Euro zufließen.Die Transaktion stehe im Einklang mit der Strategie PARKOUR (u.a. Umsatz von über 2,5 Mrd. Euro bis 2025). Diese sehe neben der Fokussierung auf das "Kaufen, Halten und Entwickeln" von Beteiligungen auch vereinzelte Unternehmensverkäufe oder zeitlich begrenzte Engagements vor. Die Prognosen des Analysten für 2019 (u.a. EpS von 3,51 Euro) und 2020 (u.a. EpS von 3,54 Euro) würden unverändert bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze INDUS Holding-Aktie: