INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (10.07.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) von "kaufen" auf "halten" herab.INDUS habe per Ad-hoc-Mitteilung für Q2/20 ganz überwiegend nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastungen von insgesamt 44,1 Mio. Euro bekannt gegeben. Dabei handle es sich insbesondere um Firmenwertabschreibungen und Belastungen im Zusammenhang mit der "Bereinigung unprofitabler Bereiche". Die Maßnahmen würden die Fahrzeugtechnik mit 37,1 Mio. Euro und die Metalltechnik mit 7,0 Mio. Euro betreffen. Die Finanzprognose für das Jahr 2020e sei weiterhin ausgesetzt. Die mittelfristigen Finanzziele würden weiterhin gelten (Umsatz: 2,5 Mrd. Euro; EBIT-Marge: 10+X%).FMR-Schätzungen für 2020e deutlich reduziert: Unter Einbeziehung der bekannt gegebenen Ergebnisbelastungen erwarte Becker jetzt für Q2/20 ein deutlich negatives EBIT von -38,6 Mio. Euro (vorher: +5,4 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2020e stehe seine EBIT-Schätzung jetzt bei 13,5 Mio. Euro (vorher: 56,0 Mio. Euro). Beim Nettoergebnis rechne er jetzt mit einem Verlust. Bezüglich der Dividende rechne der Analyst mit einer Ausschüttung aus der Substanz; ein Dividendenausfall sei jedoch auch möglich. Die Segmentergebnisse würden derzeit weiter auseinanderdriften. Bau/Infrastruktur sorge derzeit für einen gewissen Risikoausgleich. Wie bereits früher mehrfach ausgeführt, werde die Fahrzeugtechnik relativ an Bedeutung verlieren.Becker bleibe bei seiner Einschätzung, dass Q2/20 den Ertragstiefpunkt im laufenden Jahr markieren werde, und das 2021e ein deutlicher Ergebnisanstieg zu erwarten sei. Einerseits würden "Sonderbelastungen" von rund 44 Mio. Euro wegfallen und andererseits rechne Becker mit operativen Verbesserungen von rund 38 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.