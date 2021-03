(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Mögliche Interessenkonflikte bei der INDUS Holding AG: vi.



Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

36,70 EUR +0,27% (25.03.2021, 08:34)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

36,65 EUR -0,27% (24.03.2021, 17:40)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (25.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) fest.Highlights 2020: Anstieg im operativen Cashflow: (Veröffentlichung Jahresabschluss 2020): Nach der Bekanntgabe vorläufiger Zahlen habe es bei Umsatz und EBIT jetzt keine operativen Überraschungen mehr gegeben. Dank eines guten Working Capital Managements habe der operative Cashflow leicht um 4,0% auf 174,4 Mio. Euro erhöht werden können. Segmentergebnisse: Bau/Infrastruktur habe als einziges Segment sein EBIT leicht verbessern können, während die übrigen vier Segmente teils starke Ergebniseinbußen zu verkraften gehabt hätten, allen voran die Fahrzeugtechnik.Der Vorschlag des Managements an die HV von 0,80 Euro je Aktie sei deutlich besser als die Analystenschätzung von 0,30 Euro. Damit würden die Aktionäre nach Erachten des Analysten nachträglich für den kräftigen Rückgang für das Jahr 2019 "entschädigt"; gleichzeitig komme darin nach Einschätzung des Analysten auch eine gewisse Zuversicht für 2021e zum Ausdruck.INDUS habe die Übernahme von zunächst 70% der Anteile an der WIRUS Fenster GmbH & Co. KG bekannt gegeben. WIRUS habe zuletzt mit 245 Mitarbeitern*innen einen Umsatz von 56 Mio. Euro erzielt. Die INDUS-Akquisitionskriterien seien laut Unternehmensangaben erfüllt worden, insbesondere auch in Bezug auf die Ertragskraft.Übergangsjahr 2021e: INDUS strebe für 2021e einen Umsatzkorridor zwischen 1,55 bis 1,70 Mrd. Euro an. Becker habe seine Schätzung nicht verändert. Für die Folgejahre sind seien etwas optimistischer geworden. Beim EBIT werde eine Bandbreite von 95 bis 110 Mio. Euro angestrebt. Der Analyst habe seine Schätzung leicht um 5,7% erhöht. Risiken sehe er insbesondere durch eine länger als erwartet andauernde Corona-Pandemie.Nach einer ersten Überarbeitung habe Becker sein Kursziel zunächst leicht von 38,50 Euro auf 39,80 Euro (+3,4%) erhöht. Seit seiner Hochstufung Mitte Dezember 2020 habe die Aktie einen insgesamt positiven Kursverlauf eingeschlagen. Becker erwarte, dass die INDUS-Aktie weiter von dem bereits sichtbaren Favoritenwechsel hin zu zyklischen Werten profitieren werde.Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;