Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

30,35 EUR +3,23% (09.03.2022, 13:43)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

30,25 EUR +3,60% (09.03.2022, 15:51)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (09.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) von "kaufen" auf "halten" herab.Zeit für ein Zwischenfazit nach zwei Wochen Russland-Ukraine-Krieg: Nach nunmehr vierzehn schockierenden Kriegstagen ziehe Becker ein erstes Zwischenfazit mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen. Er gehe weiterhin davon aus, dass der Krieg noch einige Zeit dauern werde. Die umfangreichen Wirtschaftssanktionen des Westens würden Russland isolieren und hart treffen und könnten zu weiteren Eskalationsschritten führen.Bisherige Wachstumsprognosen für 2022e in Gefahr: Der IWF sei in seiner Januar-Prognose für 2022e für Deutschland noch von einem Anstieg des BIP von 3,8% nach +2,7% für 2021 ausgegangen. Eine Revision von bis zu -0,5%-Punkten halte der Analyst für durchaus realistisch. Laut Destatis habe das deutsche Handelsvolumen mit Russland 2021 bei 59,8 Mrd. Euro gelegen: Importe: 33,1 Mrd. Euro; Exporte: 26,6 Mrd. Euro. Handel vor allem mit Rohstoffen, Fahrzeugen, Maschinen. 30.03.2022: Aktuelle Konjunkturprognose des Sachverständigenrates.ifo-Geschäftsklima werde im März wohl deutlich fallen: Nachdem das Geschäftsklima für Februar noch einen erfreulichen Anstieg von 96,0 auf 98,9 Punkten zu verzeichnen gehabt habe, sei für März 2022 nach Erachten des Analysten ein deutlicher Rückgang zu erwarten. Zu den bekannten Problemen wie fragiler Lieferketten, steigender Rohstoffpreise und Versorgungssicherheit werde auch die Versorgungssicherheit mit Energie ein neuer Belastungsfaktor sein.Unternehmensgewinne unter Druck: (BöZ, REFINITIV, 28.02.2022) Die Konsensschätzungen 2022e für den DAX40-Index würden derzeit von einem Wachstum von +3,6% ausgehen. Für 2023e liege die Erwartung bei +9,4%. Dies werde wohl kaum zu halten sein. Die KGV-Bewertung habe sich allerdings auch in Richtung langfristiger Durchschnitte zurückbewegt. Der Analyst erwarte, dass die Unternehmen bei der Festlegung ihrer Finanzziele 2022e sich eher konservativ verhalten würden.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, stuft die INDUS Holding-Aktie zurück auf "halten"; seine Gewinnschätzungen werden überprüft. (Analyse vom 09.03.2022)Disclosure(s):