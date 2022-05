(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (23.05.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).INDUS habe am letzten Freitag die Übernahme von 70% der Anteile an der HELD Industries GmbH (Heusenstamm) bekannt gegeben. HELD sei Anbieter von Sondermaschinen/-anlagen in den Bereichen Laserschneid-/Laserschweißtechnik für insbesondere Metall, Kunststoff und technische Textilien. Gemäß Angaben von INDUS habe HELD 2021 rund 12 Mio. Euro Umsatz erzielt. Die von INDUS definierten M&A-Kriterien, inklusive der EBIT-Margen-Anforderung, seien nach Aussage des Unternehmens erfüllt worden. Der Analyst habe die Gesellschaft ab Juni 2022e in seine Prognosen einbezogen.INDUS habe nach den Q1/22 Resultaten, wie von dem Analysten erwartet, die Finanzziele bestätigt: Umsatz zwischen 1,80 bis 1,95 Mrd. Euro. Das Konzern-EBIT solle 115 bis 130 Mio. Euro erreichen. Der Analyst habe sich jeweils am unteren Ende der Korridore positioniert: Umsatz bei 1,86 Mrd. Euro; EBIT bei 118,5 Mio. Euro. Er rechne mit einer konjunkturellen Beruhigung im zweiten und dritten Quartal dieses Jahres.Das DCF-basierte Kursziel reduziere der Analyst von 42,50 auf 37,10 Euro (-12,7%). Dafür seien vor allem Working Capital Anpassungen und höhere erwartete Steuerquoten in 2022e und 2023e verantwortlich. Für die Fahrzeugtechnik (F) erwarte der Analyst den EBIT-Turnaround jetzt erst 2024e gegenüber bisher 2023e.Bei reduziertem Kursziel stuft Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, die INDUS Holding-Aktie wieder mit "kaufen" ein. (Analyse vom 23.05.2022)Disclosure(s):Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person