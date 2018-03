Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (29.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse der DZ BANK:Die INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) baut auf ein breit diversifiziertes Portfolio, bestehend aus 45 Unternehmensbeteiligungen aus dem deutschsprachigen Raum, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die in Bergisch Gladbach ansässige Gesellschaft fokussiere sich dabei auf produzierende Unternehmen aus den Bereichen Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin- und Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als Mehrheitsgesellschafterin begleite INDUS die Beteiligungen und unterstütze sie in verschiedenen Bereichen. Unter anderem stelle sie ähnlich einer Art Förderbank finanzielle Mittel zur Verfügung. Zudem stehe sie den einzelnen Unternehmen beratend zur Seite. Langfristig solle sich der Wert des Portfolios auf diesem Weg erhöhen.Anfang dieser Woche habe die INDUS Holding AG die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT hätten die prognostizierten Ziele von 1,5 Mrd. Euro bzw. 145 bis 150 Mio. Euro übertroffen werden können. Der Umsatz sei um 13,6% auf 1,64 Mrd. Euro gestiegen, wovon über 10% auf organisches Wachstum entfallen würden. Das EBIT sei um 5,5% auf 152,9 Mio. Euro geklettert. Die Gruppe habe somit bereits im fünften Jahr in Folge bei beiden Zahlen einen Anstieg verkünden können. Das Ergebnis pro Aktie habe sich von 3,27 Euro im Vorjahr auf 3,37 Euro erhöht. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung schlage die Geschäftsführung der Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende um 0,15 Euro auf 1,50 Euro vor.INDUS-Vorstandsvorsitzender Jürgen Abromeit blicke optimistisch in die Zukunft und sehe 2018 sowohl in den jeweiligen Branchen und Segmenten als auch auf Holding-Ebene weiteres Wachstumspotenzial. So solle der Gesamtumsatz am Ende des Jahres zwischen 1,65 und 1,70 Mrd. Euro liegen. Für das EBIT erwarte Abromeit ein Ergebnis zwischen 154 und 160 Mio. Euro. Allerdings warne er auch vor zu viel Protektionismus und sehe in der aktuellen politischen Entwicklung durchaus eine Gefahr für die wirtschaftliche Großwetterlage.Des Weiteren plant INDUS in Zukunft unter anderem, seinen Beteiligungen mehr Mittel für F&E-Aktivitäten zur Verfügung zu stellen, Innovationsprozesse zu unterstützen, die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen auszubauen, die Internationalisierung voranzutreiben und somit auch neue Märkte zu erschließen, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 28.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link