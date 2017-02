ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



Die INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) investiert langfristig in mittelständische Produktionsunternehmen. Die Grundlage bilden der mehrheitliche Erwerb von erfolgreichen mittelständischen Unternehmen und deren kontinuierliche Weiterentwicklung. INDUS kauft ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind.



2013 erwirtschafteten die rund 7.260 Mitarbeiter der INDUS Holding AG bei einem Umsatz von 1,2 Mrd. Euro ein EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von rund 114 Mio. Euro. Die Kernsegmente des Beteiligungsportfolios umfassen die Branchen Bauindustrie/Infrastruktur, Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Metalltechnik sowie Medizin- und Gesundheitstechnik. Besonders im letzten Segment will INDUS langfristig wachsen. Weitere interessante Perspektiven sieht die INDUS Holding AG in den Geschäftsfeldern Verkehr und Logistik, Energie- und Umwelttechnik sowie Automatisierung. Als Verbund von Hidden Champions sieht die INDUS Holding AG ihre Zukunft in Portfolioergänzungen durch Zukäufe in perspektivisch nachhaltig und überdurchschnittlich wachsenden Märkten. Gleichzeitig will die INDUS Holding AG ihre mittelständische Kultur erhalten und ihre technische Ausprägung mit innovativen, zukunftsträchtigen Produkten und Lösungen ausbauen.



Die INDUS-Gruppe besteht aus der INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach als Führungsgesellschaft sowie den einzelnen Beteiligungsunternehmen als selbstständige operative Einheiten. Zwischen den Gesellschaften und der Holding besteht eine dezentrale Aufgabenverteilung. Die Tochtergesellschaften handeln operativ selbstständig und verantworten die Bereiche Produktion und Vertrieb, Marketing und Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung. Die Holding konzentriert sich auf die klassischen Querschnittsfunktionen Finanzierung, Controlling, Bilanzierung, Steuern und Recht. (23.02.2017/ac/a/nw)



London (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Richard Schramm von HSBC:Richard Schramm, Aktienanalyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Zahlen weiterhin zum Kauf der INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen habe im Jahr 2016 die Erwartungen und die eigenen Ziele erfüllt, so der Analyst. Er habe seine Schätzungen unverändert gelassen, habe das Kursziel jedoch an eine höhere Bewertung von Konkurrenten angepasst.Richard Schramm, Aktienanalyst von HSBC, hat das Kursziel für die INDUS Holding-Aktie von 64,00 auf 67,00 Euro erhöht und sein "buy"-Votum bestätigt. (Analyse vom 23.02.2017)XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:58,03 EUR +0,07% (23.02.2017, 09:35)Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:57,921 EUR -0,41% (23.02.2017, 09:30)