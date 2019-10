XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (09.10.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Jens Nielsen von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.Seit dem vergangenen Geschäftsjahr 2018 mache sich die abflauende Nachfrage vor allem in der Automobilbranche und zuletzt auch im Metallwerkzeugbau und Bergbau zunehmend auch bei der INDUS Holding AG bemerkbar. So sei die EBIT-Marge von 9,3 Prozent in 2017 über 7,9 Prozent in 2018 auf 7,6 Prozent im ersten Halbjahr 2019 geschrumpft. Damit sei die langfristige Zielgröße von mindestens 10 Prozent seit 2016 nicht mehr erreicht worden. Im Rahmen des Strategieprogramms PARKOUR solle mittels Stärkung der Portfoliostruktur, der Innovationskraft und der operativen Exzellenz dieses Margenziel mittelfristig wieder realisiert und bis 2025 ein Konzernumsatz von 2,5 Mrd. Euro erwirtschaftet werden.Trotz des derzeitigen Margendrucks erachte Nielsen INDUS angesichts des diversifizierten Portfolios mit "Hidden Champions" langfristig weiterhin als gut aufgestellt. Die Eigenkapitalquote habe sich nach einer Bilanzverlängerung infolge der Erstanwendung von IFRS 16 (Leasingverhältnisse) zum Halbjahresende auf 38,1 Prozent belaufen. Auf Basis der reduzierten Schätzungen des Analysten liege aktuell das KGV gerade einmal bei 10,7 für 2019 und 12,1 für 2020 sowie die Dividendenrendite bei sehr attraktiven 4,1 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze INDUS Holding-Aktie: