Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

21,40 EUR +0,75% (04.07.2018, 11:00)



Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

21,30 EUR -0,09% (04.07.2018, 12:03)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000A21KS2



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

A2JN9W



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO1



Wiener Börse Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Die IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. (04.07.2018/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer CQS (UK) LLP geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der IMMOFINANZ AG ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds CQS (UK) LLP attackieren die Aktien der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA).Der Hedgefonds CQS (UK) LLP mit Sitz in London, Großbritannien, hat am 02.07.2018 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,64% der IMMOFINANZ-Aktien aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den IMMOFINANZ-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der IMMOFINANZ AG: mindestens 0,64%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie: