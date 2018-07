Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

21,94 EUR +1,11% (12.07.2018, 14:15)



Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

22,06 EUR +1,57% (12.07.2018, 14:25)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000A21KS2



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

A2JN9W



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO1



Wiener Börse Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. (12.07.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktie: Kurs über 20 Euro - aus zehn Aktien wurde eine - AktienanalyseVerwundert mag sich der eine oder andere IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA)-Aktionär am 25. Juni die Augen gerieben haben. Denn der Aktienkurs, der am Tag zuvor noch bei rund zwei Euro notierte, stand plötzlich über 20 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allerdings gebe es für diese auf den ersten Blick ungewöhnliche Entwicklung einen recht einfachen Grund: Der Immobilienkonzern habe einen Reverse-Stock-Split im Verhältnis zehn zu eins durchgeführt. Das bedeute: Je zehn bestehende Papiere seien zu einem neuen zusammengeführt worden, im Gegenzug habe sich der Kurs - rein rechnerisch - verzehnfacht. Die Maßnahme sei ein Zwischenschritt bis zur ordentlichen Kapitalherabsetzung, die zu dem Zweck erfolge, derzeit noch gebundene Rücklagen in Grundkapital umzuwandeln. "Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, diese freien Rücklagen für Ausschüttungen an die Aktionäre aufzulösen", habe IMMOFINANZ mitgeteilt.Auch abgesehen davon gebe es gute Neuigkeiten: Das Unternehmen habe seinen rund 26 Prozent schweren Anteil an dem Rivalen CA Immo verkauft. Für einen Gesamtpreis von knapp 758 Mio. Euro oder 29,50 Euro je Aktie habe das Paket zu Starwood Capital gewechselt. IMMOFINANZ habe damit zwei Euro je Aktie mehr herausgeholt, als der US-Investor ursprünglich geboten habe. Auf Sicht von zwei Jahren werde sich dadurch der Gewinn der Österreicher inklusive Dividenden um rund 184 Mio. Euro erhöhen. Mit einem Teil des Geldes sollten bis zu 9,7 Mio. eigene Aktien zurückgekauft werden. Dieser starte am 16. Juli.Die Experten vom "ZertifikateJournal" sehen die Aktie des Unternehmens, das ein Immobilienvermögen von rund 4,2 Mrd. Euro verteilt auf mehr als 230 Objekte besitzt, positiv. (Ausgabe 27/2018)Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie: