Das geplante Ökosystem namens Bakkt solle unter anderem die Bitcoin-Aufbewahrung und die Bezahlvorgänge mit der digitalen Währung benutzer- und regulierungsfreundlicher gestalten. CEO von Bakkt sei Kelly Loeffler, die bis vor kurzem Kommunikations- und Marketingchefin bei ICE gewesen sei.



Als Partner seien Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747), Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437) sowie die Boston Consulting Group (BCG) mit an Bord. Entgegen einiger Gerüchte werde der Kaffee-Konzern Starbucks Bitcoin in seinen Lokalen jedoch nicht direkt akzeptieren - jedenfalls in absehbarer Zeit nicht.



Insgesamt sei die Ankündigung für das Bitcoin-Netzwerk eine gute Sache: Wenn es der ICE gelinge, ein von der US-Regierung reguliertes Bitcoin-gestütztes Zahlungsnetzwerk zu etablieren, könnte dies den Weg für regulierte Krypto-Produkte und mehr Wettbewerb in diesem Bereich ebnen, was letztlich eine für eine breitere Akzeptanz sorgen sollte. Parallel dazu dränge in Deutschland die Börse Stuttgart mit einer eigenen Plattform für Initial Coin Offerings auf den Markt. (07.08.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Auf dem Kryptomarkt gab es in den vergangenen Tagen wieder einmal reichlich Bewegung, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.Für Aufsehen habe insbesondere eine Mitteilung der Intercontinental Exchange (ICE) gesorgt: Der Betreiber der New York Stock Exchange und vieler weiterer Börsen plane den Start einer globalen Plattform für digitale Assets für November 2018.