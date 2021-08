Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von IBU-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (02.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Der Newsflow bleibe positiv. IBU-tec habe mit Kathodenhersteller Blackstone Technology eine Absichtserklärung für die Belieferung mit dem eigenen Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Batteriematerial unterschrieben. Mit dem potenziellen Neukunden beabsichtige die Gesellschaft seine Position im Wachstumsmarkt Batteriematerialien weiter zu stärken. Erst Mitte Juni habe IBU-tec eine umfassende Vertriebskooperation für das eigene Batterieprodukt mit einem asiatischen Global Player bekannt gegeben. Die Aktie setze ihren Aufwärtstrend weiter fort.IBU-tec solle den potenziellen Neukunden im ersten Jahr mit Batterierohmaterialien im dreistelligen Tonnenbereich und in der Folge jährlich mit Tonnagen bis in den mittleren vierstelligen Bereich beliefern. Das Batteriematerial sei für den Einsatz in Kathoden von LFP-Batteriezellen bestimmt, die unter anderem im Bereich der E-Mobilität auch im Spezialfahrzeugbau oder in stationären Energiespeichern genutzt würden. Der Vorteil dieser Technologie sei, dass sie kostengünstig sei und kein Kobalt oder Nickel benötige.Blackstone Technology sei eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Schweizer Blackstone Resources AG und habe ihren Sitz in Döbeln (Sachsen). Sie repräsentiere die Batterietechnologie-Sparte von Blackstone Resources. Durch die Partnerschaft würde IBU-tec seine Marktdurchdringung im Batteriebereich weiter forcieren und eine zuverlässige Versorgungskette für LFP-Batterien aufbauen. Die Thüringer würden das Produkt in den eigenen Drehrohröfen produzieren und hätten aufgrund der hohen Nachfrage bereits begonnen, auf Vorrat zu produzieren.Mit VARTA gebe es einen namhaften Interessenten an dem hocheffizienten Batterierohstoff. Vor Kurzem sei mit einem asiatischen, global tätigen Konzern eine umfassende Vertriebskooperation für das Batteriematerial und künftige Produkte geschlossen worden. Weitere Vertriebsaktivitäten würden laufen. Mehr Abschlüsse dieser Art dürften in den kommenden Wochen und Monaten folgen.Die Aktie des Spezialchemie-Unternehmens liege seit Jahresbeginn rund 65 Prozent im Plus. Bleibe der Newsflow so positiv wie erwartet, dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung nach der jüngsten Verschnaufpause nun wieder fortsetzen und dabei neue Rekordhochs ins Visier nehmen.Das "Aktionär"-Ziel lautet weiter 75 Euro. Daher wird im Real-Depot auch weiter auf steigende Kurse spekuliert, so Michael Schröder. (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link