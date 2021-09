Börsenplätze IBU-tec-Aktie:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (30.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Der Fokus bei IBU-tec liege auf den Batteriematerialien für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Zellen. Hier laufe Ende September ein Patent eines Global Players aus, für den IBU-tec bisher als Zulieferer gearbeitet habe. Ab Oktober könnten die Thüringer das Produkt aus ihren eigenen Drehrohröfen direkt auf den Markt bringen - und dann an jeder produzierten Tonne deutlich mehr verdienen als ein Zulieferer.Die feuerfesten LFP-Batterien würden aufgrund der überschaubaren Reichweite von den Autobauern vor allem in kleinen Fahrzeugen (Cityflitzern) verbaut. Mit einem asiatischen, global tätigen Konzern sei bereits eine umfassende Vertriebskooperation geschlossen worden. Namen nenne Vorstand Ulrich Weitz keine, spreche nur von einem "hohen Nachfrageinteresse nach unserem Produkt schon bevor wir es am Markt anbieten". Weitere Vertriebsaktivitäten würden laufen.Auch zum möglichen Verkaufspreis und Volumen halte sich der Vorstand aus Wettbewerbsgründen noch bedeckt. Aus Sicht des AKTIONÄR könnten 2021 noch rund 200 Tonnen Batteriematerial produziert werden. Richtig Fahrt aufnehmen sollte das Geschäft dann ab dem kommenden Jahr, Kapazitäten für mehrere Tausend Tonnen seien dem Vernehmen nach vorhanden.IBU-tec habe noch mehr zu bieten: Die Produktpalette reiche von chemischen Katalysatoren für Medikamente (Blutdrucksenker) und dem Recycling von hochwertigen Metallen über die genannten Batteriematerialien bis hin zur Beschichtung von Pfandflaschen (Glasscoating). Das bei Letzterem von der Tochter BNT Chemicals produzierte Produkt sorge durch ein besonderes Beschichtungsverfahren dafür, dass Pfandflaschen aus Glas deutlich häufiger wiederverwendet werden könnten. IBU-tec sei nach dem Rückzug von LANXESS der einzige in Europa noch ansässige Produzent und habe aufgrund der hohen Nachfrage bereits eine deutliche Ausweitung der Produktionskapazitäten initiiert.In der Spitze habe die IBU-tec-Aktie Ende Juni bereits bei 60,40 Euro notiert. Im Anschluss sei die Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. An der massiven Unterstützung bei 45 Euro habe der Titel wieder nach oben gedreht. Es gebe eine Reihe von Gründen, warum das Papier in den kommenden Wochen und Monaten neue Höchstkurse im Bereich um 75 Euro ansteuern sollte. Der Startschuss könnte (!) schon im Oktober fallen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link