Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

123,10 EUR -4,28% (17.04.2019, 22:25)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

139,11 USD -4,15% (17.04.2019, 22:00)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (17.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Dienstagabend gemischte Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Zwar seien die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen worden, doch beim Umsatz seien die Schätzungen nicht erreicht worden. Ein durch das Cloud-Geschäft angefeuerter Turnaround bleibe damit eine ferne Hoffnung. Die IBM-Aktie habe rund 5% unter dem Vortagesschluss eröffnet, habe im positiven Marktumfeld allerdings einen Teil der Verluste wettmachen können.Die Unternehmensführung sei nicht müde geworden, den sich leicht beschleunigenden Wachstumstrend in der Cloud zu betonen. Tatsächlich sorge IBM hier für kleine Lichtblicke. Das im Vergleich zur Konkurrenz eher verhaltene Cloud-Wachstum könne aber die rasant fallenden Umsätze im Mainframe-Geschäft nicht auffangen.Nach den Zugewinnen der vergangenen Monate und dem aussichtsreichen Zukauf von RedHat werde nun der Stopp auf Einstand (103 Euro) nachgezogen. Wer Geduld habe, warte ab, bis der IT-Riese sich in Bewegung setze. Neben dem Milliardenzukauf würden auch die Blockchain- und KI-Investitionen aussichtsreiche Langfrist-Chancen bieten. Als Cloud-Profiteur sei die IBM-Aktie im Depot aber nicht zu anzusehen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze IBM-Aktie:Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:124,28 EUR -3,16% (17.04.2019, 17:35)