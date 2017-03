Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

168,75 EUR +0,79% (10.03.2017, 16:02)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

178,88 USD +0,96% (10.03.2017, 16:35)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger.

(10.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von Analyst Joseph Foresi von Cantor Fitzgerald:Joseph Foresi, Aktienanalyst von Cantor Fitzgerald, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse hinsichtlich der Aktien von IBM Corp (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach wie vor die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Investoren sollten nach dem Unternehmens-Update an der Seitenlinie bleiben und auf bessere Einstiegsgelegenheiten warten.Es gelte das Timing für eine Rückkehr zu dauerhaftem organischen Umsatzwachstum abzupassen. Dann könnten die Aktien von IBM Corp. auch eine deutliche Ausweitung der Bewertungsmultiplen erfahren.IBM habe das Geschäft in ein Unternehmen mit kognitiven Lösungen und Cloud-Aktivitäten transformiert. Watson beginne an Bedeutung zu gewinnen, was nach Ansicht von Analyst Joseph Foresi positiv sei.Börsenplätze IBM-Aktie:XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:168,65 EUR +0,66% (10.03.2017, 15:56)