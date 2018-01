Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.01.2018/ac/a/n)



IBM habe in Q4 die Markterwartungen bei negativen Währungs- und Steuereffekten teilweise verfehlt. Der Konzernumsatz sei jedoch erstmals seit fast sechs Jahren wieder um 3,6% yoy auf 22,5 Mrd. USD gewachsen. Die von IBM deklarierten Wachstumssegmente Analytics mit Watson, Cloud, Mobile, Security, etc. hätten die Erlöse um organische 14% auf 11,1 Mrd. USD erwartet gut steigern können. Die so genannten Legacyaktivitäten wie z.B. Hardware und Services hätten dies, wie schon in den vorangegangenen 22 Quartalen, mit minus 7% auf 11,4 Mrd. USD erneut geringer kompensiert. Der operative Gewinn sei jedoch wieder deutlicher um 5% auf 5,1 Mrd. USD zurückgegangen.Beim operativen Cashflow habe IBM einen Anstieg um 1,8 Mrd. USD yoy auf 5,7 Mrd. USD verbuchen können. Der Auftragseingang sei erneut deutlich um 10% gefallen, während der Wert des Orderbacklogs sich um 3% reduziert habe.Die Prognosen für 2018 seien u.a. aufgrund höherer Steuerbelastungen und Investitionen schwach ausgefallen. In Q4 habe IBM sein Ziel, längerfristig mit Lösungen rund um Themen wie Watson, Cloud, Mobile, Security die Umsätze um 10% p.a. zu steigern, wie schon im Vorquartal (+10%) erneut erreicht. Zudem scheine sich die Hoffnung hinsichtlich der neuen Großrechnergeneration z14 zumindest für die nächsten Quartale zu erfüllen. Diese habe in Q4 erneut die Umsatzentwicklung im Hardwarebereich gestützt und sollte ab Q1 auch in den Software- und Cloud-Sparten positiv wirken.Ralph Szymczak und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, bestätigen ihr "halten"-Rating für die IBM-Aktie. Das Kursziel werde bei 155 USD belassen. (Analyse vom 19.01.2018)