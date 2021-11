Kursziel

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 148,00 Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 05.11.2021 172,00 Outperform Credit Suisse Dan Knauff 28.10.2021 133,00 Halten Independent Research Markus Jost 27.10.2021 164,00 Equal weight Morgan Stanley Kathryn Huberty 21.10.2021 150,00 In-line Evercore ISI Amit Daryanani 06.10.2021

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (08.11.2021/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 176,00 oder 140,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. hat am 20.10.2021 seine Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Oktober zu entnehmen ist, habe das IT-Urgestein die Anleger mit seinen jüngsten Quartalszahlen enttäuscht. IBM habe einen nur um 0,3 Prozent gestiegenen Umsatz bei 17,6 Milliarden USD gemeldet. Zugleich habe der Konzern betont, dass es ein Plus von 2,5 Prozent wäre, wenn man die Zahlen eines auf Infrastruktur fokussierten Teilbereichs rausrechne, der im November unter dem Namen Kyndryl abgestoßen werden solle. Unterm Strich sei der Gewinn im Jahresvergleich um ein Drittel auf 1,1 Milliarden USD (940 Mio. Euro) gefallen. Hier hätten die Kosten der Trennung von Kyndryl mit 500 Millionen USD zu Buche geschlagen.In der Dienstleistungs- und Beratungssparte sei der Umsatz im vergangenen Quartal um 11,6 Prozent auf 4,4 Milliarden USD gestiegen. Der Bereich mit Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz habe die Erlöse um 2,5 Prozent auf 5,7 Milliarden USD gesteigert. In der Sparte, zu der Hardware wie Server gehören würden, sei der Umsatz um knapp zwölf Prozent auf 1,1 Milliarden USD gefallen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Dan Knauff, Analyst der Credit Suisse, sie in einer Analyse vom 28.10.2021 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 172,00 USD belassen. Die Erwartungen des Analysten würden unverändert bleiben,Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Markus Jost hat in einer Aktienanalyse vom 27.10.2021 die IBM-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft und sein Kursziel von 140,00 USD auf 133,00 USD gesenkt. Der Umsatz sei in Q3 erwartungsgemäß um 0,3% y/y gestiegen. Die Ergebniskennzahlen (bspw. Nettoergebnis: -33,4% auf 1,13 (Vj.: 1,70 Prognose: 1,89; Marktkonsens: 1,98) Mrd. USD) hätten dagegen mit Ausnahme des operativen EPS deutlich unter den Erwartungen gelegen. Allerdings sei für den starken Gewinnrückgang auch ein Sondereffekt verantwortlich gewesen. So hätten die Kosten der Trennung von Kyndryl den Nettogewinn mit 500 Mio. USD und das EBT mit 300 Mio. USD belastet. Das Geschäft mit Dienstleistungen für die Entwicklung, den Betrieb und die Modernisierung von IT-Infrastrukturen solle im November ausgelagert werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick: