Paris (www.aktiencheck.de) - Der IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) feierte kürzlich sein 30-jähriges Bestehen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".IBEX 35 könnte 2022 positiv überraschenVor diesem Hintergrund überrasche es kaum, dass auch die jüngsten Unternehmenszahlen überzeugt hätten. Spaniens größte Bank Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) etwa hake die Coronakrise größtenteils ab und habe am Mittwoch eine Verachtfachung des Nettogewinns im Schlussquartal 2021 auf 2,28 Milliarden Euro gemeldet. Während der deutsche Vorzeige-Index DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Minus von knapp zwei Prozent sehr verhalten in das noch junge Jahr gestartet sei, notiere sein spanisches Pendant IBEX 35 knapp im Plus. Die konditionsstarke Wirtschaft und die Aussicht auf ein Abflauen der Pandemie sprechen dafür, dass der IBEX 35 nach seinem vergleichsweise bescheidenen Plus von knapp acht Prozent in 2021 in diesem Jahr für zufriedene Anleger sorge. (04.02.2022/ac/a/m)