Der spanische Leitindex IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) hat turbulente Monate hinter sich



Nach dem Einbruch im August habe sich das Börsenbarometer wieder erholt und rangiere aktuell um 9.000 Zähler. Im September seien die Kurse auch von einigen Konjunkturdaten bestimmt worden: Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe mit 48,8 Punkten ein Niveau oberhalb der Erwartungen erreicht. Gleichwohl zeige der Konjunkturindikator zumindest bezogen auf die Industrie eine Schrumpfung an. Positiv sehe es dagegen für den Dienstleistungssektor aus. Der zugehörige Konjunkturindikator habe deutlicher als erwartet zugelegt und notiere mit 54,3 Zählern klar im expansiven Bereich. Für einen Dämpfer habe im weiteren Verlauf des Septembers dagegen die Industrieproduktion gesorgt, die sich nur minimal verbessert und damit Skeptikern neues Futter geliefert habe.



Am Kapitalmarkt sei die Stimmung rund um Spanien dagegen positiv: Die Ratingagentur Standard & Poor's habe die spanische Bonitätsnote zuletzt von A- auf A angehoben. Am Anleihemarkt sorge das bereits für gesteigerten Zuspruch für spanische Staatspapiere. Damit wachse auch der Spielraum des spanischen Staates, selbst Investitionen zu tätigen und sich zu refinanzieren. Dieses positive Umfeld habe sich zuletzt auch bei den Aktien bemerkbar gemacht. Zwar befinde sich der IBEX 35 weiterhin in einem mehrjährigen Abwärtstrend, doch könnte dieser mittelfristig enden. Notierungen über 9.600 Zählern würden für Long-Investoren ein erstes Signal bieten. Bis dahin dominiere aber nach noch der etablierte Abwärtstrend. (27.09.2019/ac/a/m)



