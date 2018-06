Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

4,95 Euro +0,20% (29.06.2018, 11:23)



TSE-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

7,60 CAD +1,33% (28.06.2018)



ISIN IAMGOLD-Aktie:

CA4509131088



WKN IAMGOLD-Aktie:

876617



Ticker Symbol IAMGOLD-Aktie Deutschland:

IAL



TSE-Ticker-Symbol IAMGOLD-Aktie:

IMG



Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IAG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen. (29.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Carey MacRury von Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IMG) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Nach dem Investorentag von IAMGOLD Corp. habe sich an der Top Pick-Einschätzung nichts geändert, so die Analysten von Canaccord Genuity. Viele neue Nachrichten habe es nicht gegeben.IAMGOLD besitze auf Sicht mehrerer Jahre vielversprechende Aussichten. In den kommenden 18 bis 24 Monaten stehe eine ganze Reihe von möglichen Katalysatoren an. Im Vergleich zur Peer Group biete IAMGOLD ein führendes Wachstumsprofil. Die IAMGOLD-Aktie werde aber gleichwohl mit einem signifikanten Abschlag gehandelt, so der Analyst Carey MacRury.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer IAMGOLD-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 11,50 CAD.Börsenplätze IAMGOLD-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:4,82 Euro -2,43% (29.06.2018, 14:25)