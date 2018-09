Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

3,36 Euro +0,30% (26.09.2018, 14:16)



TSE-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

5,11 CAD +1,19% (25.09.2018)



ISIN IAMGOLD-Aktie:

CA4509131088



WKN IAMGOLD-Aktie:

876617



Ticker Symbol IAMGOLD-Aktie Deutschland:

IAL



TSE-Ticker-Symbol IAMGOLD-Aktie:

IMG



Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IAG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen. (26.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Aktienanalyst Carey MacRury von Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IMG) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.IAMGOLD Corp. habe ein Reserven- und Ressourcen-Update zur Rosebel-Mine in Surinam inklusive der neuen Saramacca-Satellitenlagerstätte vorgelegt. Rosebell repräsentiere einen 30%igen Anteil am Bergbau-NAV.Seit 2016 habe IAMGOLD Corp. die zurechenbaren Reserven bei Rosebel mehr als verdoppelt. Das aktualisierte Produktionsprofil sei zwar 20% niedriger als prognostiziert wenn sich Saramacca im Stadium der Vollproduktion befinde. Dafür sei aber die restliche Betriebsdauer der Mine von 15 Jahren 4 Jahre länger als angenommen.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer IAMGOLD-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 10,50 CAD.Börsenplätze IAMGOLD-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:3,28 Euro -2,38% (26.09.2018, 14:35)