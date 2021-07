Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

Kurzprofil Hypoport AG:



Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist mit dem unabhängigen Vertrieb von Finanzprodukten und seinem B2B-Finanzmarktplatz in zwei sich gegenseitig verstärkenden Segmenten erfolgreich. Hypoport bietet stets den einfachsten Zugang zu den besten Finanzdienstleistungen. Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 300 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb. Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und von gewerblichen Immobilieninvestoren.



Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. (22.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hypoport: Schwung im zweiten Quartal nachgelassen - AktienanalyseDer Immobilien-Finanzkonzern Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist im ersten Halbjahr zweistellig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Alle Plattformen, auf denen der Konzern seine Geschäfte abwickle, hätten zugelegt. Allerdings habe das Tempo im zweiten Quartal nachgelassen. Auf Europace, der hauseigenen Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, habe das Transaktionsvolumen zwischen April und Juni um 19,5 Prozent auf gut 25,2 Mrd. Euro zugelegt. Im ersten Quartal habe das Plus noch fast 30 Prozent betragen. Auch im größten Geschäftsfeld Immobilienfinanzierung sei das Wachstum im zweiten Quartal zurückgegangen.Unternehmenschef Ronald Slabke habe sich mit Erreichten dennoch zufrieden gezeigt: "Wir konnten in nur leicht wachsenden oder sogar leicht rückläufigen Gesamtmärkten die Volumen unserer B2B-Plattformen deutlich steigern. Von dieser positiven Entwicklung, welche noch viele Jahre anhalten wird, profitieren unsere Partner und Hypoport gleichermaßen", habe er die Zahlen der vergangenen sechs Monate resümiert. Auch Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg bleibe von den Qualitäten des Unternehmens überzeugt. Er sehe eine günstige Einstiegschance in einen langfristigen Gewinner im Bereich automatisierter Finanzlösungen - und habe daher seine Kaufempfehlung für die SDAX-Aktie einmal mehr bekräftigt. Das Kursziel gebe Orgonas mit 550 Euro an. Das entspräche einem Aufschlag von 19,5 Prozent auf den aktuellen Kurs. (Ausgabe 28/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link