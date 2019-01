ISIN Hypoport-Aktie:

DE0005493365



WKN Hypoport-Aktie:

549336



Ticker-Symbol Hypoport-Aktie:

HYQ



Kurzprofil Hypoport AG:



Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist mit dem unabhängigen Vertrieb von Finanzprodukten und seinem B2B-Finanzmarktplatz in zwei sich gegenseitig verstärkenden Segmenten erfolgreich. Hypoport bietet stets den einfachsten Zugang zu den besten Finanzdienstleistungen. Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 300 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb. Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und von gewerblichen Immobilieninvestoren.



Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. (10.01.2019/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von Analysten Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport AG (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) und erhöht das Kursziel von 180 auf 210 Euro.Die Finanzdienstleistungsplattform sei zuletzt stark gewachsen und habe Marktanteile gewonnen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie hätten ihre mittelfristigen Schätzungen für den wichtigsten elektronischen Marktplatz des Unternehmens Europace nach oben revidiert. Der jüngste Kursrückgang der Hypoport-Aktie biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit.Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Hypoport-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 210 Euro angehoben. (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Hypoport-Aktie:178,40 EUR +5,69% (10.01.2019, 10:49)Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:179,20 EUR +6,29% (10.01.2019, 10:34)