Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (02.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer Korrektur setze die Hypoport-Aktie zu einer Gegenbewegung an. CEO Ronald Slabke sei sichtlich überrascht gewesen von einer Regierungsentscheidung, grüne Bauvorhaben nicht mehr zu fördern. Doch der Plattform für Immobilienkredite gelinge es nun, etwas Vertrauen seiner Aktionäre zurückzugewinnen.Hintergrund: Vor einer Woche habe das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium beschlossen, die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) der KfW zu stoppen. Die Hypoport SE erkläre hierzu, dass lediglich rund 20 Prozent der über den Marktplatz Europace abgewickelten Finanzierungen für den Neubau vorgesehen und damit potenziell BEG-relevant seien. Der weit überwiegende Teil entfalle auf den Kauf beziehungsweise die Refinanzierung von bestehendem Wohneigentum; Vorgänge, welche grundsätzlich nicht vom BEG-Stopp betroffen seien.Hypoport schätze das durch den Förderstopp für das Effizienzhaus 40 betroffene Finanzierungsvolumen auf weniger als drei Prozent der Europace-Plattform. Analysten hätten sich zuletzt dennoch abwartend gezeigt. Hauck Aufhäuser Lampe sei der Meinung, dass das Jahr 2022 für die Fintech-Firma "herausfordernd" werden könnte.Hypoport-Chef Ronald Slabke stelle sich bei Twitter die Frage, ob das Handeln der Politik "planlos" gewesen sei, und teile heute mit: "Die neue Bundesregierung ist angetreten, mehr für die Klimawende und den Wohnungsbau zu tun. Die aktuelle Vollbremsung bewirkt jedoch leider das absolute Gegenteil. ( ) Es müssen jetzt den vielen Worten endlich Taten folgen, für die Klimawende im Wohnungsbau und Bestand."Trotz aktuellem Rebound sei der Hypoport-Chart angeschlagen. Die Hypoport-Aktie sei seit Erstempfehlung im Jahr 2015 um 1.200 Prozent gestiegen und mit der aktuellen Einschätzung "neutral" Teil der Empfehlungsliste des Aktionär Hot Stock Report.Wie berichtet, hatten wir Ende 2021 erneut den CEO auf dem Eigenkapitalforum getroffen - in diesem Jahr per Video-Call digital, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Hypoport-Chef habe in der Präsentation gesagt, die neue Versicherungsplattform zünde nicht so schnell wie erhofft, da große Kunden einen etwas längeren Vorlauf bräuchten. Doch auf lange Sicht stecke hier gleiches Potenzial wie bei der Überflieger-Immo-Plattform. (Analyse vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hypoport-Aktie: