Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

293,00 EUR -0,51% (02.12.2019, 08:18)



ISIN Hypoport-Aktie:

DE0005493365



WKN Hypoport-Aktie:

549336



Ticker-Symbol Hypoport-Aktie:

HYQ



Kurzprofil Hypoport AG:



Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist mit dem unabhängigen Vertrieb von Finanzprodukten und seinem B2B-Finanzmarktplatz in zwei sich gegenseitig verstärkenden Segmenten erfolgreich. Hypoport bietet stets den einfachsten Zugang zu den besten Finanzdienstleistungen. Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 300 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb. Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und von gewerblichen Immobilieninvestoren.



Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. (02.12.2019/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport AG (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.Hypoport mit einem Wochengewinn von 10%: Ein Ereignis, das diesen Kurssprung erklären könnte, gebe es nicht. Das Berliner Unternehmen stelle eine Plattform zur Verfügung, über die angeschlossene Partner v.a. Immobilienfinanzierungen erstellen könnten. In einer Zeit, wo Guthaben bei der EZB mit Strafzinsen versehen würden, sei ein möglichst großes Kreditvolumen Pflicht für viele Kreditinstitute. Gleichzeitig gebe es seit der Finanzkrise keine nennenswerten Investitionen mehr in den Ausbau der IT-Infrastruktur. Hypoport sei in diese Lücke gestoßen und ziehe die gesamte Branche auf die eigene Platform.Das sei nun nicht sonderlich neu. Das Geschäft von Hypoport brumme aber und wenn Anleger in Deutschland nach alternativen Aktien aus der Finanzbranche schauen würden, dann gebe es da vielleicht noch die Wirecard, die allerdings jüngst wieder unter Beschuss geraten sei. Alle anderen Finanzinstitute würden unter dem niedrigen Zinsniveau leiden. Hypoport sei da - um es mit Kanzlervokabular zu sagen - alternativlos, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 48 vom 29.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Hypoport-Aktie:292,00 EUR -0,68% (29.11.2019, 17:35)