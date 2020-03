Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Huya-Aktie:

US44852D1081



WKN Huya-Aktie:

A2JL12



Ticker-Symbol Huya-Aktie:

HY5A



Nyse-Symbol Huya-Aktie:

HUYA



Kurzprofil Huya Inc.:



Huya Inc. (ISIN: US44852D1081, WKN: A2JL12, Ticker-Symbol: HY5A, Nyse-Symbol: HUYA), im Mai 2019 von YY Inc. ausgegliedert, ist die größte Videospiel- und E-Sports-Streaming-Plattform in China. Das Unternehmen arbeitet mit Veranstaltern von e-sports, Publishern sowie Spieleentwicklern zusammen. Zu seinen Spielinhalten gehören Gameplay, E-Sport-Turniere und andere E-Sport-Game-Shows. Huya entwickelt und betreibt auch bestimmte Handyspiele gemeinsam mit Vertriebsplattformen Dritter und spielebezogene Apps. Die Inhalte des Unternehmens bieten andere Unterhaltungsarten wie Talentshows, Anime und Outdoor-Aktivitäten. (17.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Huya-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Streaminganbieters Huya Inc. (ISIN: US44852D1081, WKN: A2JL12, Ticker-Symbol: HY5A, Nyse-Symbol: HUYA) unter die Lupe.Die chinesische Game-Live-Streaming-Plattform Huya habe mitten im Corona-Crash starke Geschäftszahlen zum abgelaufenen Jahr 2019 präsentiert. Mit einem Umsatzwachstum von knapp 80 Prozent und einem Anstieg des Rohertrags um satte 103 Prozent liege die Latte hoch. Die Aktie verliere im Zuge der allgemeinen Marktunsicherheit aktuell immer noch gute 3 Prozent.Im Fiskaljahr 2019 habe Huya Umsätze von 1,2 Milliarden Dollar, einen Rohertrag von 213 Millionen Dollar und einen operativen Gewinn von 78 Millionen Dollar (Plus 114,4 Prozent zum Vorjahr) erzielt. Aufgrund dieser Anstiege sei der Gewinn pro Aktie von 0,29 Dollar auf 0,46 Dollar geklettert und die Umsatzrendite sei von 5,4 Prozent in 2018 auf 6,5 Prozent im abgelaufenen Jahr gestiegen.Im vierten Quartal seien die Zahlen entsprechend stark gewesen: Die Umsätze hätten um 64 Prozent auf 354,4 Millionen Dollar zugelegt und der operative Gewinn habe bei 26,4 Millionen Dollar (plus 123 Prozent) gelegen.Angetrieben worden sei dieses starke Wachstum durch den Ausbau des Portfolios und der Onlineservices über das ganze Jahr. Dazu sei die Stärkung der Server-Kapazitäten gekommen. Das habe dazu geführt, dass im Weihnachtsquartal 150,2 Millionen Menschen Livestreams von Videospielen auf Huya geschaut oder erstellt hätten (Plus 28,8 Prozent zum Vorjahresquartal mit 116,6 Millionen Nutzern). 61,6 Millionen davon seien monatlich mobil auf der Plattform aktiv gewesen (Q4/2018: 50,7 Millionen). Dementsprechend hätten auch die für virtuelle Gegenstände zahlenden Nutzer in Q4/2019 zugenommen. Hier sei die Zahl um moderate 5,9 Prozent auf 5,1 Millionen gestiegen (Q4/2018: 48 Millionen).Game-Streaming sei die Zukunft in der Unterhaltungsbranche. Twitch, zu Amazon gehörig, sei in den USA und Europa die etablierte Plattform zum Livestreamen von Videospielen. Im riesigen chinesischen Markt führe nichts an Huya vorbei. Wer sich ein zweites Standbein neben Tencent im chinesischen Gamingsektor aufbauen wolle, behalte Huya im Auge.Aufgrund der extremen Volatilität an den Börsen durch das Coronavirus warten Anleger aber auf den passenden Einstiegszeitpunkt, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur Huya-Aktie. Nach der Viruspanik dürfte die seit Mai 2018 handelbare Aktie wieder den Weg nach oben finden. (Analyse vom 17.03.2020)