Nyse-Aktienkurs Huya-Aktie:

15,54 USD -9,07% (22.05.2020, 22:10)



ISIN Huya-Aktie:

US44852D1081



WKN Huya-Aktie:

A2JL12



Ticker-Symbol Huya-Aktie:

HY5A



Nyse-Symbol Huya-Aktie:

HUYA



Kurzprofil Huya Inc.:



Huya Inc. (ISIN: US44852D1081, WKN: A2JL12, Ticker-Symbol: HY5A, Nyse-Symbol: HUYA), im Mai 2019 von YY Inc. ausgegliedert, ist die größte Videospiel- und E-Sports-Streaming-Plattform in China. Das Unternehmen arbeitet mit Veranstaltern von e-sports, Publishern sowie Spieleentwicklern zusammen. Zu seinen Spielinhalten gehören Gameplay, E-Sport-Turniere und andere E-Sport-Game-Shows. Huya entwickelt und betreibt auch bestimmte Handyspiele gemeinsam mit Vertriebsplattformen Dritter und spielebezogene Apps. Die Inhalte des Unternehmens bieten andere Unterhaltungsarten wie Talentshows, Anime und Outdoor-Aktivitäten. (25.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Huya-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaminganbieters Huya Inc. (ISIN: US44852D1081, WKN: A2JL12, Ticker-Symbol: HY5A, Nyse-Symbol: HUYA) unter die Lupe.Die Q1-Zahlen der chinesischen Streaming-Plattform seien fantastisch ausgefallen und trotzdem sei die Huya-Aktie an der New Yorker Börse nach der Veröffentlichung abgestürzt. Die starken Ergebnisse würden nämlich von einem neuen US-Gesetz überschattet. Die "Holding Foreign Companies Accountable Act" genannte neue Regelung sehe vor, dass an US-Börsen notierte Unternehmen aus China zukünftig eine unabhängige Wirtschaftsprüfung nachweisen müssten - sonst drohe ein Börsenausschluss. Zwar müsse das Gesetz noch vom US-Repräsentantenhaus bestätigt werden, doch die Anleger würden sich schon jetzt aus China-Aktien zurückziehen.Dabei stünden alle Zeichen beim chinesischen Game-Live-Streaming-Service auf Wachstum. Der Zuwachs habe auch zu mehr zahlenden Premium-Nutzern geführt. Bereits vor der Pandemie hätten mehr als 360 Mio. Chinesen einmal pro Woche einen Spiele-Livestream geschaut. Das dürften jetzt noch mehr sein und Huya sollte als Chinas größter Game-Streaming-Service weiter stark davon profitieren. Dieses Potenzial habe Tencent erkannt und das Unternehmen im April übernommen. Hier sollten im zweiten Quartal starke Wachstumsimpulse im Gaming-Sektor sichtbar werden, die im aktuellen 2020er-KGV von 29 nur teilweise eingepreist sein dürften. Wegen der rechtlichen Hürden in den USA und den durch die Übernahme jüngst angestoßenen strukturellen Änderungen bleibte die Huya-Aktie allerdings vorerst nur auf der Watchlist, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)Börsenplätze Huya-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Huya-Aktie:14,80 EUR +3,50% (25.05.2020, 13:07)