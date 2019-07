Tradegate-Aktienkurs Husqvarna-Aktie:

Kurzprofil Husqvarna AB:



Husqvarna AB (Husqvarna Group) (ISIN: SE0001662230, WKN: A0J2R3, Ticker-Symbol: HRZ, NASDAQ OMX Stockholm Ticker-Symbol: HUSQB) ist ein Hersteller von Motorgeräten für die Forstwirtschaft sowie die Garten- und Landschaftspflege, darunter Motorsägen und Rasenmäher sowie Schneidgeräte und Diamantwerkzeuge für das Baugewerbe und die Steinindustrie. Zur Husqvarna Group mit Sitz in Stockholm gehören zahlreiche weitere Marken, u.a. Gardena, Jonsered, Klippo, Flymo und McCulloch. (17.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Husqvarna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Forst- und Gartengeräten Husqvarna AB (ISIN: SE0001662230, WKN: A0J2R3, Ticker-Symbol: HRZ, NASDAQ OMX Stockholm Ticker-Symbol: HUSQB) unter die Lupe.Auf die Aktie des schwedischen Unternehmens sollten nicht nur Anleger mit einem grünen Daumen einen Blick werfen. Husqvarna könne auf eine 330-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Die Gesellschaft gehöre zu den führenden Herstellern von Forst- und Gartengeräten. Bei Kettensägen rangiere Husqvarna weltweit auf Rang 2 und zähle u.a. die bekannte Marke Gardena zum Produktportfolio.Schaffe es das Management, die Profitabilität des Unternehmens nachhaltig zu verbessern, dürfte sich dies bei Husqvarna langfristig in steigenden Kursen und stetig steigenden Dividendenzahlungen widerspiegeln. Die aktuelle Rendite betrage immerhin gut 2%. Kaufen, rät Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2019)Börsenplätze Husqvarna-Aktie:Xetra-Aktienkurs Husqvarna-Aktie:80,90 SEK +0,67% (17.07.2019, 14:27)