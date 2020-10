Börsenplätze Houlihan Lokey-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Houlihan Lokey-Aktie:

54,50 EUR +2,83% (09.10.2020, 09:36)



NYSE-Aktienkurs Houlihan Lokey-Aktie:

62,26 USD +1,37% (08.10.2020)



ISIN Houlihan Lokey-Aktie:

US4415931009



WKN Houlihan Lokey-Aktie:

A14WN3



Ticker-Symbol Houlihan Lokey-Aktie Deutschland:

2HL



NYSE Ticker-Symbol Houlihan Lokey-Aktie:

HLI



Kurzprofil Houlihan Lokey:



Houlihan Lokey, Inc. (ISIN: US4415931009, WKN: A14WN3, Ticker-Symbol: 2HL, NYSE Ticker-Symbol: HLI) ist eine globale, unabhängige Investmentbank, die sich auf Fusionen und Übernahmen (M&A), Kapitalmärkte, finanzielle Restrukturierung, Bewertung und strategische Beratung konzentriert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unternehmensfinanzierung, finanzielle Restrukturierung und Finanzberatung. Das Unternehmen bietet Finanzexperten eine integrierte Plattform, die es ihnen ermöglicht, ihre Kunden zu beraten. Die Corporate Finance-Aktivitäten umfassen zwei Kategorien: M&A und Kapitalmarktberatung. Das Segment Finanzberatungsdienste umfasst finanzielle Gutachten und eine Reihe von Bewertungs- und Finanzberatungsdiensten in den Vereinigten Staaten. Es bietet auch strategische Beratungsdienste für Kunden an. Das Segment Finanzielle Restrukturierung bietet Schuldnern und Gläubigern Beratung an. (09.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Houlihan Lokey-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Houlihan Lokey Inc. (ISIN: US4415931009, WKN: A14WN3, Ticker-Symbol: 2HL, NYSE Ticker-Symbol: HLI) unter die Lupe.Houlihan Lokey sei selbst vielen Börsianern kein Begriff. Dabei sei die Investmentbank in einem Bereich tätigt, der durch die Corona-Pandemie leider eine Renaissance erleben dürfte: Die Amerikaner würden sich neben dem klassischen Corporate-Finance-Geschäft vor allem um Restrukturierungen kümmern. Nachdem ein zweites Rettungspaket in den USA vor der Wahl immer unwahrscheinlicher werde und die Wirtschaft wieder schwächele, setze die Aktie zu einer Rally an. Sollten Anleger noch auf den Zug aufspringen?"Der Aktionär" habe die Aktie Anfang September empfohlen, um von einem heißen Herbst zu profitieren. Wie kein anders Finanzinstitut sei Houlihan im Restrukturierungsgeschäft engagiert - knapp ein Drittel der Erträge komme aus diesem Geschäftsfeld. Zuletzt hätten sich die Industrieländer noch mit Billionensubventionen durch den wirtschaftlichen Abschwung gestemmt, den Corona ausgelöst habe. Aber ewig könne das nicht weitergehen, es könne nicht jede Firma vor der Pleite gerettet werden. Vor allem, wenn es in verschiedenen Ländern zu einem zweiten Lockdown komme, würden sich Masseninsolvenzen nicht mehr verhindern lassen. Dann schlage die Stunde von Houlihan Lokey.Die Investmentbank sei längt in Europa präsent und habe ihr Geschäft in den vergangenen Jahren durch Übernahmen beständig ausgebaut. Neben der reinen Kursentwicklung dürfte für Anleger auch noch die Dividende interessant sein: In den vergangenen fünf Jahren seien die Ausschüttungen immer weiter erhöht worden, das Dividendenwachstum der letzten drei Jahre belaufe sich im Schnitt auf fast 17 Prozent pro Jahr. Anfang Dezember sei die nächste Auszahlung fällig. Mit 33 Dollar-Cent bleibe die Dividende trotz Corona-Pandemie auf hohem Niveau.Wer noch nicht investiert ist, kann noch einstiegen, so Fabian Strebin. Das Sentiment bleibe weiterhin positiv für die Papiere. "Der Aktionär" hat einen Stopp bei 30,00 Euro platziert, das Ziel liegt bei 70,00 Euro. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link