53,00 EUR -1,85% (30.10.2020, 08:43)



63,08 USD +0,21% (29.10.2020)



ISIN: US4415931009



A14WN3



2HL



HLI



Houlihan Lokey, Inc. (ISIN: US4415931009, WKN: A14WN3, Ticker-Symbol: 2HL, NYSE Ticker-Symbol: HLI) ist eine globale, unabhängige Investmentbank, die sich auf Fusionen und Übernahmen (M&A), Kapitalmärkte, finanzielle Restrukturierung, Bewertung und strategische Beratung konzentriert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unternehmensfinanzierung, finanzielle Restrukturierung und Finanzberatung. Das Unternehmen bietet Finanzexperten eine integrierte Plattform, die es ihnen ermöglicht, ihre Kunden zu beraten. Die Corporate Finance-Aktivitäten umfassen zwei Kategorien: M&A und Kapitalmarktberatung. Das Segment Finanzberatungsdienste umfasst finanzielle Gutachten und eine Reihe von Bewertungs- und Finanzberatungsdiensten in den Vereinigten Staaten. Es bietet auch strategische Beratungsdienste für Kunden an. Das Segment Finanzielle Restrukturierung bietet Schuldnern und Gläubigern Beratung an. (30.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Houlihan Lokey-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Houlihan Lokey Inc. (ISIN: US4415931009, WKN: A14WN3, Ticker-Symbol: 2HL, NYSE Ticker-Symbol: HLI) unter die Lupe.Nachdem die Corona-Fallzahlen im Sommer eine untergeordnete Rolle gespielt hätten, komme die Pandemie im Herbst mit voller Wucht zurück. In vielen Ländern gebe es einen zweiten Lockdown, die Regierungen würden sich mit Hilfsprogrammen gegen den Abschwung stemmen. Ewig könne das nicht mehr so weitergehen, die Gefahr von Firmenpleiten wachse. Goldene Zeiten also für den Sanierungsspezialisten Houlihan Lokey, der gestern Abend mit seinen Quartalszahlen aufgewartet habe.Die Zahlen hätten auf ganzer Linie überzeugt. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei im Vergleich zum Vorjahresmonat von 70 auf 75 Dollar-Cent gestiegen. Erwartet worden seien nur 55 Cent. Der Umsatz habe um 1,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum auf 276 Millionen Dollar zugelegt. Analysten hätten im Schnitt 225 Millionen Dollar prognostiziert. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 49 Millionen Dollar (Vorjahr: 33 Millionen Dollar) verblieben.Die Investmentbank zahle eine Dividende von 0,33 Dollar, was auf dem aktuellen Niveau einer Rendite von zwei Prozent entspreche. Mit einem KGV von 20 sei die Aktie im Peer-Group-Vergleich fair bewertet, da es sich um einen der Marktführer handle, sei sogar eine leichte relative Unterbewertung auszumachen.Aktuell konsolidiere das Papier etwas, nach dem zuletzt starken Anstieg sei das aber kein Beinbruch. Der massive Widerstand bei 65,25 Dollar sollte demnächst angegriffen werden.Anleger können weiter zugreifen und beachten den Stopp bei 30,00 Euro, so Fabian Strebin. "Der Aktionär" hat ein Kursziel von 70,00 Euro ausgegeben. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link