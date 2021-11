Einschätzung

Unser neuer Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. (ISIN CA76151T1030 / WKN A3C36K, Ticker: 4DO, CNX: CALM, #CALM, $CALM) meldet heute Morgen die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung ("LOI") mit Metachain Technologies Inc. ("META"), um virtuelle Kliniken für psychische Gesundheit im Metaverse mit Echtzeitpatienten und Fachkräften für psychische Gesundheit zu entwickeln. Mark Zuckerberg hat sein Unternehmen zuletzt in Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB, #FB, $FB) umbenannt und möchte nun das Metaverse aufbauen. Die Aktien unseres Psychedelic Aktientips 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. dürften heute mit einer Kursrallye auf die wegweisende Nachricht reagieren. Cleverer Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Aktien unseres Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Das Metaverse ist ein ausgedehntes Netzwerk aus persistenten, in Echtzeit gerenderten 3D-Welten und Simulationen, die die Kontinuität von Identität, Objekten, Geschichte, Zahlungen und Berechtigungen unterstützen und von einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Benutzern mit jeweils eigenem Sinn synchron erlebt werden können der Präsenz. Diese virtuelle Welt ermöglicht es echten Menschen, sich zu treffen, Kontakte zu knüpfen, zu spielen und mit anderen Menschen zu arbeiten, die sich nicht im selben physischen Raum befinden. Eine begutachtete Studie eines Psychologen der Universität Oxford kam zu dem Schluss, dass bei Patienten, die eine automatisierte VR-Therapie verwendeten, über einen Zeitraum von sechs Wochen eine 38 %ige Abnahme der Angst und der Vermeidungssymptome auftrat. Die ersten Projekte, die im Jahr 2022 von META im Auftrag von Revitalist entwickelt werden, sind wie folgt: Entwicklung einer virtuellen Klinik im Metaverse ("Revitaland"), die es Patienten ermöglicht, in Echtzeit an virtuellen Sitzungen für psychische Gesundheit mit Revitalist-Experten für psychische Gesundheit teilzunehmen; Erstellen eines Kryptowährungs-Token, der für die Zahlung von psychischen Gesundheitsdiensten bei Revitaland verwendet werden kann, und tragen andere nützliche Funktionen in der digitalen Realität und Erstellen eines fungible Token ("NFTs"), die als Belohnungsprogramm für den Abschluss einer bestimmten Anzahl von Sitzungen zur psychischen Gesundheit dienen. Diese NFTs werden von META geprägt und geben Revitalist-Patienten auf dem virtuellen Marktplatz zukünftige Handelsflexibilität. Beispiele für NFTs umfassen digitale Wearables, Kunst, Musik, große Sportmomente, Videospielgegenstände und andere Sammlerstücke. Erst vor wenigen Tagen hat unser Psychedelic Hot Stock Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. einen Riesendeal mit dem US-Verteidigungsministerium für Veteranenangelegenheiten und erschließt sich damit den Riesenmarkt der 19 Mio. US-Veteranen. Mit dem wegweisenden Kooperationsvertrag soll den Veteranen, die an behandlungsresistenten Erkrankungen wie Depression, PTSD und Suizidgedanken leiden geholfen werden. Der psychedelische Wirkstoff Ketamin hat sich als 85% wirksam im Kampf gegen Depression erwiesen. Ketamin ist zudem nachweislich zu 95 % wirksam bei der Linderung von Suizidgedanken. Der heute gemeldete Riesendeal ist ein Game Changer für unseren Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Wir rechnen daher mit der fundamentalen Neubewertung unseres Psychedelisches Aktientips Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Unser Psychedelischer Aktientip Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. ist der nächste große Aktiendeal von Börsenstar Dan Kriznic und Sie sollten diese Vervielfachungschance nicht verpassen. Zuletzt verhalf Börsenstar Dan Kriznic unserem Aktientip Poda Holdings Inc (WKN: A3C642, ISIN: CA73044N1042, CNX: PODA.CN, FSE: 99LO, #PODA, $PODA) innerhalb eines Jahres zu Kursgewinnen von bis zu 464% von 0,48 CAD$ auf in der Spitze 2,71 CAD$. Lithium X verkaufte Börsenstar Dan Kriznic nach Kursgewinnen von bis zu 1.443% nur 24 Monate nach Gründung erfolgreich für 265 Mio. USD in bar. Das ist rund neun mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Psychedelischen Aktientips Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Unser neuer Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. bekämpft mit seinen psychedelischen Therapien schon jetzt erfolgreich die Volkskrankheit Depression, die Opioid-Krise, reduziert das Risiko von Selbstmordversuchen und verbessert die Mentale Gesundheit. Zudem ist Ketamin nachweislich zu 95 % wirksam bei der Linderung von Suizidgedanken. CEO Kathryn Walker erzielte im Jahr 2020 persönlich Umsätze von über 1 Million US-Dollar und baut derzeit ein landesweites Netz von Behandlungszentren in den USA auf. Unser Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. will die Zahl seiner Behandlungszentren in den kommenden Jahren von 8 im Jahr 2021, über 48 im Jahr 2022, 84 im Jahr 2023, 120 im Jahr 2024 auf 156 im Jahr 2025 steigern. Wir rechnen in den kommenden Wochen mit der Eröffnung zahlreicher neuer Behandlungszentren und bahnbrechenden Neuigkeiten. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in dem nächsten Erfolgsdeal von Börsenstar Dan Kriznic. Nach Kursgewinnen von bis zu 174% mit den Aktien von Compass Pathways (NASDAQ:CMPS, #CMPS, $CMPS), bis zu 248% mit den Aktien von Field Trip Health Ltd. (OTC: FTRPH, #FTRPH, $FTRPH), bis zu bis 253% mit Greenwood TMS Inc. (NASDAQ:GBNH, TSX: GTMS.TO, #GBNH, $GBNH), bis zu 1.156% mit den Psychedelischen Aktien von Numinus Wellness (OTC:LKYSF, TSXV:NUMI, #NUMI, $NUMI), bis zu 1.494% mit den Psychedelischen Aktien von Mind Medicine MindMed Inc (MMEDF, #MMEDF, $MMEDF) und bis zu 13.086% mit den Aktien von Well Health Technologies Corp. (ISIN CA94947L1022 / WKN A2JQV6, TSX:WELL.V, FSE: W7V, #WELL.V, $WELL.V) bietet Ihnen unserer neuer Psychedelic Hot Stock Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Sektor für Psychedelische Aktien. Unser neuer Psychedelic Hot Stock Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. (ISIN CA76151T1030 / WKN A3C36K, Ticker: 4DO, CNX: CALM, #CALM, $CALM) bietet Ihnen jetzt eine Aktienchance von bis zu 618%.



Mit Aktien in der Boombranche psychedelische Medizin konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren gutes Geld verdienen. Die Psychedelischen Aktien von Athira Pharma Inc (NASDAQ:ATHA, #ATHA, $ATHA) sind seit ihrem Börsendebüt in 2020 an der US-Wachstumsbörse NASDAQ um 116% von 16,02 USD auf in der Spitze 34,65 USD gestiegen. Der von Facebook-Investor Peter Thiel finanzierte Entwickler von Medikamenten auf Basis Medizinischer Pilze Compass Pathways (NASDAQ:CMPS, #CMPS, $CMPS) kletterte innerhalb eines Börsenjahres um beeindruckende 174% von 22,51 USD auf in der Spitze 61,69 USD in die Höhe. Die Aktien des Anbieters Psychedelischer Therapien Field Trip Health Ltd. (OTC: FTRPH, #FTRPH, $FTRPH) sind seit ihrem Börsengang Ende 2020 um beeindruckende 248% von 1,87 USD auf in der Spitze 6,50 USD in die Höhe geschnellt. Die Aktien des Entwicklers Psychedelischer Therapien Greenwood TMS Inc. (NASDAQ:GBNH, TSX: GTMS.TO, #GBNH, $GBNH) sind um bis zu 253% von 4,67 USD auf in der Spitze 16,50 USD in die Höhe geklettert. Die Psychedelischen Aktien von Numinus Wellness (OTC:LKYSF, TSXV:NUMI, #NUMI, $NUMI) schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 1.156% von 0,195 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe. Die Psychedelischen Aktien von Mind Medicine MindMed Inc (MMEDF, #MMEDF, $MMEDF) schossen um bis zu 1.494% von 0,256 EUR auf in der Spitze 4,08 EUR in die Höhe.



Unser neuer Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. erscheint im Branchenvergleich derzeit massiv unterbewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Psychedelischen Aktientips Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. sind bis zu 59 mal höher bewertet. Numinus Wellness (OTC:LKYSF, TSXV:NUMI, #NUMI, $NUMI) wird an der Börse derzeit mit rund 97 Mio. EUR bewertet. Greenwood TMS Inc. (NASDAQ:GBNH, TSX: GTMS.TO, #GBNH, $GBNH) wird an der Börse zur Zeit mit rund 154 Mio. USD bewertet. Aktuell wird der Pionier für psychedelische Therapien Field Trip Health Ltd. (OTC: FTRPH, #FTRPH, $FTRPH) an der Börse mit rund 288 Mio. USD bewertet. Aktuell wird der Vorreiter für Psychedelische Medizin Athira Pharma Inc (NASDAQ:ATHA, #ATHA, $ATHA) an der Börse mit rund 536 Mio. EUR bewertet. Aktuell wird Medicine Mind Med Inc (MMEDF, #MMEDF, $MMEDF) an der Börse mit rund 684 Mio. EUR bewertet. Aktuell wird Well Health Technologies Corp. (ISIN CA94947L1022 / WKN A2JQV6, TSX:WELL.V, FSE: W7V, #WELL.V, $WELL.V) an der Börse mit rund 964 Mio. EUR bewertet. Der von Facebook-Investor Peter Thiel finanzierte Entwickler von Medikamenten auf Basis Medizinischer Pilze Compass Pathways (NASDAQ:CMPS, #CMPS, $CMPS) wird an der Börse aktuell mit rund 1,44 Mrd. USD bewertet.



Unser neuer Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. (ISIN CA76151T1030 / WKN A3C36K, Ticker: 4DO, CNX: CALM, #CALM, $CALM) meldet heute Morgen die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung ("LOI") mit Metachain Technologies Inc. ("META"), um virtuelle Kliniken für psychische Gesundheit im Metaverse mit Echtzeitpatienten und Fachkräften für psychische Gesundheit zu entwickeln. Mark Zuckerberg hat sein Unternehmen zuletzt in Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB, #FB, $FB) umbenannt und möchte nun das Metaverse aufbauen. Die Aktien unseres Psychedelic Aktientips 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. dürften heute mit einer Kursrallye auf die wegweisende Nachricht reagieren. Cleverer Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Aktien unseres Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Das Metaverse ist ein ausgedehntes Netzwerk aus persistenten, in Echtzeit gerenderten 3D-Welten und Simulationen, die die Kontinuität von Identität, Objekten, Geschichte, Zahlungen und Berechtigungen unterstützen und von einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Benutzern mit jeweils eigenem Sinn synchron erlebt werden können der Präsenz. Diese virtuelle Welt ermöglicht es echten Menschen, sich zu treffen, Kontakte zu knüpfen, zu spielen und mit anderen Menschen zu arbeiten, die sich nicht im selben physischen Raum befinden. Eine begutachtete Studie eines Psychologen der Universität Oxford kam zu dem Schluss, dass bei Patienten, die eine automatisierte VR-Therapie verwendeten, über einen Zeitraum von sechs Wochen eine 38 %ige Abnahme der Angst und der Vermeidungssymptome auftrat. Die ersten Projekte, die im Jahr 2022 von META im Auftrag von Revitalist entwickelt werden, sind wie folgt: Entwicklung einer virtuellen Klinik im Metaverse ("Revitaland"), die es Patienten ermöglicht, in Echtzeit an virtuellen Sitzungen für psychische Gesundheit mit Revitalist-Experten für psychische Gesundheit teilzunehmen; Erstellen eines Kryptowährungs-Token, der für die Zahlung von psychischen Gesundheitsdiensten bei Revitaland verwendet werden kann, und tragen andere nützliche Funktionen in der digitalen Realität und Erstellen eines fungible Token ("NFTs"), die als Belohnungsprogramm für den Abschluss einer bestimmten Anzahl von Sitzungen zur psychischen Gesundheit dienen. Diese NFTs werden von META geprägt und geben Revitalist-Patienten auf dem virtuellen Marktplatz zukünftige Handelsflexibilität. Beispiele für NFTs umfassen digitale Wearables, Kunst, Musik, große Sportmomente, Videospielgegenstände und andere Sammlerstücke. Erst vor wenigen Tagen hat unser Psychedelic Hot Stock Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. einen Riesendeal mit dem US-Verteidigungsministerium für Veteranenangelegenheiten und erschließt sich damit den Riesenmarkt der 19 Mio. US-Veteranen. Mit dem wegweisenden Kooperationsvertrag soll den Veteranen, die an behandlungsresistenten Erkrankungen wie Depression, PTSD und Suizidgedanken leiden geholfen werden. Der psychedelische Wirkstoff Ketamin hat sich als 85% wirksam im Kampf gegen Depression erwiesen. Ketamin ist zudem nachweislich zu 95 % wirksam bei der Linderung von Suizidgedanken. Der heute gemeldete Riesendeal ist ein Game Changer für unseren Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Wir rechnen daher mit der fundamentalen Neubewertung unseres Psychedelisches Aktientips Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Unser Psychedelischer Aktientip Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. ist der nächste große Aktiendeal von Börsenstar Dan Kriznic und Sie sollten diese Vervielfachungschance nicht verpassen. Zuletzt verhalf Börsenstar Dan Kriznic unserem Aktientip Poda Holdings Inc (WKN: A3C642, ISIN: CA73044N1042, CNX: PODA.CN, FSE: 99LO, #PODA, $PODA) innerhalb eines Jahres zu Kursgewinnen von bis zu 464% von 0,48 CAD$ auf in der Spitze 2,71 CAD$. Lithium X verkaufte Börsenstar Dan Kriznic nach Kursgewinnen von bis zu 1.443% nur 24 Monate nach Gründung erfolgreich für 265 Mio. USD in bar. Das ist rund neun mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Psychedelischen Aktientips Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Unser neuer Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. bekämpft mit seinen psychedelischen Therapien schon jetzt erfolgreich die Volkskrankheit Depression, die Opioid-Krise, reduziert das Risiko von Selbstmordversuchen und verbessert die Mentale Gesundheit. Zudem ist Ketamin nachweislich zu 95 % wirksam bei der Linderung von Suizidgedanken. CEO Kathryn Walker erzielte im Jahr 2020 persönlich Umsätze von über 1 Million US-Dollar und baut derzeit ein landesweites Netz von Behandlungszentren in den USA auf. Unser Psychedelic Hot Stock 2021 Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. will die Zahl seiner Behandlungszentren in den kommenden Jahren von 8 im Jahr 2021, über 48 im Jahr 2022, 84 im Jahr 2023, 120 im Jahr 2024 auf 156 im Jahr 2025 steigern. Wir rechnen in den kommenden Wochen mit der Eröffnung zahlreicher neuer Behandlungszentren und bahnbrechenden Neuigkeiten. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in dem nächsten Erfolgsdeal von Börsenstar Dan Kriznic. Nach Kursgewinnen von bis zu 174% mit den Aktien von Compass Pathways (NASDAQ:CMPS, #CMPS, $CMPS), bis zu 248% mit den Aktien von Field Trip Health Ltd. (OTC: FTRPH, #FTRPH, $FTRPH), bis zu bis 253% mit Greenwood TMS Inc. (NASDAQ:GBNH, TSX: GTMS.TO, #GBNH, $GBNH), bis zu 1.156% mit den Psychedelischen Aktien von Numinus Wellness (OTC:LKYSF, TSXV:NUMI, #NUMI, $NUMI), bis zu 1.494% mit den Psychedelischen Aktien von Mind Medicine MindMed Inc (MMEDF, #MMEDF, $MMEDF) und bis zu 13.086% mit den Aktien von Well Health Technologies Corp. (ISIN CA94947L1022 / WKN A2JQV6, TSX:WELL.V, FSE: W7V, #WELL.V, $WELL.V) bietet Ihnen unserer neuer Psychedelic Hot Stock Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Sektor für Psychedelische Aktien. Unser neuer Psychedelic Hot Stock Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. (ISIN CA76151T1030 / WKN A3C36K, Ticker: 4DO, CNX: CALM, #CALM, $CALM) bietet Ihnen jetzt eine Aktienchance von bis zu 618%.



Ausführliche Informationen zu Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.

Ausführliche Informationen zu Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. (ISIN CA76151T1030 / WKN A3C36K, Ticker: 4DO, CNX: CALM) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:



https://revitalist.com





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. dem Totalverlust-Risiko.



Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.



Die Aktien von Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Aktienkurs der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.-Aktie zumindest zeitweise belasten.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in §9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (12.11.2021/ac/a/a)



Kathryn Walker erzielte über 1 Million US-Dollar Umsatz im Jahr 2020 und fungierte zudem als CFO und COO und leitete ein starkes Team multidisziplinärer Praktiker.Dr. William Walker, Chefarzt, MD, ist ein aktiv praktizierender Arzt mit über 30 Jahren Erfahrung in der Intensivmedizin und Herz-Thorax. Dr. William Walker dient als Marinekommandant mit über 16 Jahren Militärdienst beim Militär und steht den Veteranen zur Seite, um zu helfen, die psychische Gesundheit, die körperliche Gesundheit und die Opioid-Krise zu bewältigen. Seine jüngste Veröffentlichung "Clinical Outcomes of Percutan Debulking of Tricuspid Valve Endocarditis in Intravenous Drug Users" zeigt eine seiner vielen Maßnahmen zur Bewältigung der Opioidkrise. Dr. William Walker ist dankbar für den Ansatz von Revitalist, komplexe Probleme aktiv anzugehen, ohne zur Opioidkrise beizutragen.Dan Kriznic, Finanzberater, ist Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von High Standard Capital, einer Handelsbank/Family Office, die sich der Bereitstellung von Kapital- und Finanzberatungsdienstleistungen für Unternehmen in aufstrebenden Branchen widmet. Zusammen war er für 12 Börsennotierungen und über 500 Millionen US-Dollar an M&A-Transaktionen und Finanzierungen verantwortlich. Dan Kriznic war Mitbegründer und CFO von Lithium X, einem Lithium-Explorationsunternehmen, das innerhalb von 24 Monaten nach der Inkubation für 265 Millionen US-Dollar in bar verkauft wurde, was einer Rendite von 1.443 % an die Aktionäre entspricht. Dan Kriznic’s jüngster Ausstieg erfolgte im Gesundheitswesen, wo er High Standard Health Care inkubierte, um während der Covid-19-Pandemie mit persönlicher Schutzausrüstung umzugehen. High Standard Health Care erzielte in den ersten 60 Betriebstagen einen Umsatz von 4 Millionen US-Dollar und wurde innerhalb von 6 Monaten nach der Inkubation zu einem Wert von 27 Millionen US-Dollar an ein börsennotiertes Unternehmen verkauft. High Standard Capital war für Start-up-Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen verantwortlich, darunter Gesundheitswesen, Technologie, Ressourcen, Bildung und Immobilien. Durch seine strategische Ausrichtung und Umsetzung sind diese Unternehmen vom Nominalwert auf über 1 Milliarde US-Dollar an Unternehmenswert angewachsen. Dan Kriznic begann seine Karriere mit 10 Jahren bei Deloitte, wo er in leitenden Positionen in der Assurance and Advisory Group tätig war und öffentliche und private Unternehmen beriet. Dan Kriznic ist zugelassener Wirtschaftsprüfer.