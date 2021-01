Keine Aktie sei mehr als Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) gestiegen, die vom 22-fachen auf das 32-fache des 2020er KGVs geklettert sei. Apple sei jedoch kein Wachstumswert. Sein EBIT-Wachstum sei in den letzten fünf Jahren sogar negativ gewesen. Es sei daher rätselhaft, dass sich das Unternehmen zusammen mit den anderen vier FAMGs, die über viele Jahre hinweg ein erhebliches Wachstum aufgewiesen hätten, der Heraufstufung angeschlossen habe. Die Untergewichtung von Apple war für uns im vergangenen Jahr die größte Verlustposition, so die Experten von DNB Asset Management. Apple sei auch heute noch die größte Untergewichtung der Experten.



Von den FAAMGs würden die Experten stattdessen Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) bevorzugen, das in den letzten fünf Jahren ein 5-faches EBIT-Wachstum (von 6,2 BUSD auf 30,6 BUSD) verzeichnet habe und mit einem niedrigeren KGV als Apple gehandelt werde (29x 2020 KGV). Facebook hat uns im letzten Jahr einen positiven Beitrag geliefert, und wir glauben natürlich, dass die Aktie noch mehr zu geben hat, und wir haben den Namen übergewichtet, so die Experten von DNB Asset Management.



Es sieht so aus, als hätten wir einen wirksamen Impfstoff, der in den nächsten Monaten ausgeliefert wird, so die Experten von DNB Asset Management. Dies deute darauf hin, dass sich 2021 die Gesellschaft wieder öffnen könnte und die Dinge mehr zur Normalität zurückkehren würden. Das bedeute, dass mehr Geld für Unterhaltung in der realen Welt, wie Restaurants, Bars, Geschäfte und Reisen, ausgegeben werden könne. Und damit weniger Geld, das für Unterhaltung in der digitalen Welt ausgegeben werde wie Online-Shopping, Videospiele oder auch Trading an der Börse. Die Experten würden daher glauben, dass die Streuung im Tech-Bereich im kommenden Jahr hoch bleiben werde, was eine starke Grundlage für die Aktienauswahl und ihre Strategie darstelle.



Die Wiedereröffnung dürfte auch eine Rücknahme der geldpolitischen Stimulierung und höhere Zinsen bedeuten. Auf relativer Basis würden die Experten glauben, dass dies den Telekommunikationsbetreibern (übergewichtet), zyklischeren Namen wie Arrow Electronics (übergewichtet), Western Digital (übergewichtet), Samsung (übergewichtet), Vishay (übergewichtet) und CapGemini (übergewichtet) zugutekommen werde. Auf der anderen Seite seien die Experten vorsichtig bei Aktien, die von der Heimunterhaltung profitieren würden wie Walt Disney (untergewichtet), PayPal (untergewichtet) und Netflix (untergewichtet). Von den Aktien, die während des Covid-19 eine Geschäftsdynamik erlebt hätten, würden die Experten glauben, dass Online-Essensbestellungen besser abschneiden würden als Home Entertainment, und sie hätten eine Übergewichtung in Just Eat Takeaway. Da unsere Tage immer hektischer werden, werden die Consumer-Tech-Unternehmen, die uns helfen, Zeit zu sparen, weiterhin profitieren, so die Experten von DNB Asset Management. (27.01.2021/ac/a/m)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Wir waren überrascht von der Geschwindigkeit und der Stärke der Trendwende an den Aktienmärkten, wenn man den desolaten Zustand der Weltwirtschaft bedenkt, so Mikko Ripatti, Senior Client Portfolio Manager bei DNB Asset Management.Es sei jedoch klar geworden, dass die Tech-Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Weltwirtschaft spielen würden. Betrachte man die Large Caps, so hätten die FAAMG-Gewinnschätzungen insgesamt etwas niedriger gelegen, dennoch seien die Aktien im letzten Jahr um 30 bis 80% gestiegen. Die Experten würden denken, dass ein Teil der Erklärung in der Stimulierung liege, die zu rekordniedrigen Zinssätzen geführt habe, wovon Anlagen mit langer Duration ("Wachstum") profitiert hätten, und auch darin, dass die Anleger befürchtet hätten, dass sich Tech-Aktien in einer Rezession zyklischer verhalten würden. Wir kommen jedoch nicht umhin, einige der Aktienreaktionen als überschwänglich zu bezeichnen, so die Experten von DNB Asset Management.