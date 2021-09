NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

341,41 USD +1,16% (27.09.2021, 22:10)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (28.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Home Depot: Chance auf Ausbruch - ChartanalyseDie Aktie von Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) markierte am 10. Mai 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 345,69 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei es zu einer Konsolidierung auf 298,40 USD und damit in die Nähe der Unterstützungszone um 292,95 bis 291,97 USD gekommen. Nach diesem Tief habe der Wert wieder angezogen. In den letzten Tagen sei er um den Abwärtstrend seit Mai gependelt. Gestern habe er sich mit einer langen weißen Kerze nach oben abgesetzt. Damit habe sich der Wert seinem Allzeithoch deutlich angenähert.Gelinge der Aktie von Home Depot ein Ausbruch über 345,69 USD, dann könne die Rally fortgesetzt werden. Ein mögliches Ziel läge dann bei ca. 410 USD. Sollte die Aktie allerdings unter das letzte Konsolidierungstief bei 328,43 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben an den EMA 200 bei 308,05 USD oder 298,40 USD gerechnet werden. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link