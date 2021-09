Börsenplätze HomeToGo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HomeToGo-Aktie:

8,89 EUR +0,45% (23.09.2021, 10:00)



XETRA-Aktienkurs HomeToGo-Aktie:

8,72 EUR -2,35% (23.09.2021, 10:04)



ISIN HomeToGo-Aktie:

LU2290523658



WKN HomeToGo-Aktie:

A2QM3K



Ticker-Symbol: HomeToGo-Aktie:

LRS1



Kurzprofil HomeToGo SE:



HomeToGo (ISIN: LU2290523658, WKN: A2QM3K, Ticker-Symbol: LRS1) wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.



Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage.



HomeToGo hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und betreibt in 23 Ländern lokalisierte Webseiten und Apps. Weitere Informationen finden Sie unter ir.hometogo.de. (23.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HomeToGo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Deutschlands erster SPAC-Börsengang seit neun Jahren ist geglückt, auch wenn der Auftakt für HomeToGo (ISIN: LU2290523658, WKN: A2QM3K, Ticker-Symbol: LRS1) kein berauschender war, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Mittwoch habe die Ferienhaus- und -Wohnungs-Plattform ihr Debüt an der Frankfurter Börse gefeiert. Die Einnahmen aus der Fusion mit der Mantelgesellschaft Lakestar seien geringer ausgefallen, als geplant.Bei 8,99 Euro sei die HomeToGo-Aktie am Mittwochabend aus dem Handel gegangen - ein Plus von drei Prozent. Vom Ausgabepreis von zehn Euro beim Börsengang des Lakestar-SPAC sei der Kurs jedoch acht Prozent entfernt.Auch habe die Fusion den Berlinern weniger eingebracht, als erwartet. Etwa 37 Prozent der SPAC-Aktionäre hätten ihre Papiere zurückgegeben und sie nicht in Aktien des neuen Unternehmens getauscht. Damit habe HomeToGo nur 250 statt der ursprünglich erwarteten 350 Millionen Euro eingenommen.Dass nicht alle Anleger bei der Fusion "ihres" SPAC mitziehen würden, sei nicht ungewöhnlich. Als beispielsweise der Flugtaxi-Hersteller Lilium vergangene Woche sein Börsen-Debüt gegeben habe, hätten 65 Prozent der Aktionäre ihre Papiere zugegeben."Der Aktionär" hatte die Aktie des Lakestar-SPAC in der Ausgabe 31-21 empfohlen und ist auch weiterhin von der Story von HomeToGo überzeugt. Investiere Anleger bleiben an Bord, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link