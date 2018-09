Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" meinen: Zweite Chance, um die HolidayCheck Group-Aktie günstiger zu kaufen. (Analyse vom 27.09.2018)



Kurzprofil HolidayCheck Group AG:



Die HolidayCheck Group AG (ISIN: DE0005495329, WKN: 549532, Ticker-Symbol: HOC), München, ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 400 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die Drive Boo AG (Betreiberin des Mietwagenportals MietwagenCheck) sowie die WebAssets B.V. (Betreiberin der Zoover-Hotelbewertungsportale und der MeteoVista-/WeerOnline-Wetterportale). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.



Den Vorstand des Unternehmens bilden Georg Hesse (CEO), Nate Glissmeyer (CPO) und Markus Scheuermann (CFO). Hauptaktionär der HolidayCheck Group AG ist die Burda Digital GmbH. Das Unternehmen entstand im Zuge einer Fokussierung des Internetkonzerns TOMORROW FOCUS AG auf das Thema Reise und einem damit einhergehenden Verkauf aller nicht zum Segment Reise gehörenden Geschäftsmodelle im Jahr 2015. Im Jahr 2016 änderte die TOMORROW FOCUS AG Ihren Namen in HolidayCheck Group AG. (27.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - HolidayCheck Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HolidayCheck Group AG (ISIN: DE0005495329, WKN: 549532, Ticker-Symbol: HOC) zu kaufen.Die Verlierer des heißen Wetters in Deutschland seien ausgemacht: Insbesondere Unternehmen aus der Mode- und Tourismusbranche hätten unter dem Rekordsommer gelitten. Die hohen Temperaturen seien auch an der HolidayCheck Group in den Monaten Juli und August nicht spurlos vorübergegangen. "Das Wetter war sehr heiß und es ist zu erwarten, dass unsere Branche daher über ein etwas schwächeres drittes Quartal berichten wird", habe CEO Georg Hesse den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Inwiefern sich dies auf das Zahlenwerk seines eigenen Unternehmens auswirke, habe ihnen der Firmenchef aber nicht verraten wollen.Da Hesse die Prognose für das Jahr 2018 erst Ende Juli angehoben habe, würden die Experten davon ausgehen, dass sich an den Erwartungen für das Gesamtjahr nichts ändern werde. Einst hätten die Münchner ein Umsatzplus von 8 bis 13% bei einem operativen EBITDA zwischen 2,5 und 6,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Nunmehr solle sich der Umsatz um 10 bis 14% steigern bei einem EBITDA zwischen 7 und 10 Mio. Euro.Nach Meinung der Experten werde HolidayCheck Group die erhöhten Erwartungen erreichen. Vereinzelte Marktteilnehmer seien bereits davon ausgegangen, dass die erhöhte Prognose immer noch zu konservativ sei. Wegen eines etwas schwächeren Q3 würden die Experten diese Erwartung nicht teilen. Die wichtigste Frage für Hesse sei nunmehr ohnehin, ob die Leute, die im Sommer auf einen Urlaub verzichtet hätten, diesen nun nachholen und später buchen oder ob sie einfach komplett verzichten würden. "Zu dieser Frage gibt es in unserer Branche keinen Konsens. Wir müssen uns ein wenig überraschen lassen, wie unsere Urlauber dieses Jahr agieren."Ob das Unternehmen die Prognose bei Umsatzwachstum und EBITDA am oberen oder doch eher an der unteren Bandreite erreiche, sei für ein Investment in die Aktie nicht wirklich entscheidend. Entscheidend sei, dass HolidayCheck Group nach einer Durststrecke wieder voll da sei. Hesse wolle mittelfristig pro Jahr zweistellig wachsen und eine operative EBITDA-Marge von 15% erreichen. Wann dieses Margenniveau erreicht werde? "Das kann schnell gehen. Unsere Hebelwirkung ist hoch und unsere Aktionäre werden auch im Jahr 2019 Fortschritte sehen", so Hesse.Treiber des Wachstums bleibe die Pauschalreise. "Der Markt für Online-Reisebuchungen hat noch sehr großes Potenzial. Das wird auch in der Zukunft so bleiben." Ergänzt habe Hesse sein Angebot um Kreuzfahrten. Weitere spannende Themen rund um das Thema "Urlaub" wären: lokale Kurzurlaube, Rundreisen oder die Vermittlung von Ferienhäusern. Akquisitionen seien bei der Erweiterung des Angebots durchaus ein Thema. "Priorität hat, dass wir unsere Ideen selbst umsetzen. Funktioniert das nicht oder es geht mit einem Zukauf schneller, dann kommen auch Übernahmen in Frage", so Hesse.Herzstück des Unternehmens sei eine stets wachsende Hotelbewertungsdatenbank mit fast 10 Mio. Bewertungen. Die hohe Bekanntheit des Bewertungsportals habe dazu geführt, dass das Unternehmen sich mehr und mehr darauf konzentriert habe, ein Transaktionsgeschäft aufzubauen. Hesse habe vor allem in den letzten zwei Jahren massiv in die Plattform investiert, um den Buchungsprozess so einfach wie möglich zu machen. "Die Vereinfachung und auch die Geschwindigkeit unsers Portals zahlt sich inzwischen aus."Das Unternehmen profitiere von einer wachsenden Reisebranche sowie einer zunehmenden Verschiebung weg vom klassischen Reisebüro hin zum Online-Reisebüro. Sobald ein entsprechendes Portal astrein funktioniere und vom Kunden akzeptiert sei, würden die Kassen klingeln. Die Analysten von Montega seien für das Unternehmen sehr optimistisch. Im Jahr 2019 solle der Umsatz auf knapp 160 Mio. Euro steigen und das EBITDA bei über 15 Mio. Euro liegen. Der Konsens liege noch deutlich darunter.Größter Aktionär bei HolidayCheck Group sei Burda Digital GmbH mit einem Anteil von 57%. Dasselbe Unternehmen sei auch bei Xing investiert. Xing sei es in den letzten Jahren gelungen, das Geschäftsmodell zu optimieren und vor allem stark zu skalieren. Die Grundvoraussetzungen seien bei HolidayCheck Group geschaffen. Gelinge Hesse die Skalierung, werde aus der Aktie Xing 2.0. Die Experten hätten die Aktie zuletzt im Dezember 2017 bei Kursen unter 3 Euro zum Kauf empfohlen. In der Spitze sei das Papier auf fast 4 Euro geklettert. Aktuell habe das Papier korrigiert und handle bei Kursen von 3,35 Euro.