Bonn (www.aktiencheck.de) - Die USA sind wegen ihres steigenden Leistungsbilanzdefizits immer stärker auf den Zufluss ausländischen Kapitals angewiesen, so die Analysten von Postbank Research.



Im dritten Quartal 2020 habe sich dieser auf 3,4 Prozent des BIP belaufen, nach 2,9 Prozent im Vorquartal. Damit habe die Nettokreditaufnahme der USA im Ausland immerhin den höchsten Wert seit 2008 erreicht. Da gleichzeitig das staatliche Defizit infolge der Coronavirus-Krise nach oben schnelle, würden die USA ein hohes so genanntes Zwillingsdefizit aufweisen, was häufig mit einem erhöhten Risiko für eine Abwertung der betreffenden Währung verbunden sei. Besserung sei aber in Sicht: Zum einen dürfte das öffentliche Defizit im kommenden Jahr zurückgehen, wenn sich die Konjunktur wie erwartet stark erhole. Auch sollten weitere fiskalpolitische Maßnahmen unter dem neuen US-Präsidenten bei einer republikanischen Mehrheit im Senat deutlich kleiner ausfallen als noch vor kurzem erwartet. Zum anderen sollte sich der Fehlbetrag in der US-Leistungsbilanz stabilisieren. Denn ein wesentlicher Treiber seien die hohen Investitionen in den USA gewesen, die sich nach dem ersten Lockdown schnell erholt hätten. Da sie sich schon wieder auf Vorkrisenniveau befinden würden, sei perspektivisch mit einer deutlich langsameren Gangart zu rechnen, so dass auch der Kapitalbedarf aus dem Ausland nicht mehr allzu stark zunehmen sollte. (15.12.2020/ac/a/m)



