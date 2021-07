Aufgrund des hohen Ölpreises seien die Gewinnmargen der chinesischen Raffinerien deutlich zurückgegangen. Die Volksrepublik China habe vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass die starken Kursanstiege in den Rohstoffmärkten die "Einkaufslust" bremsen könnten und günstigere Kursniveaus für weitere Einkäufe abgewartet würden. Das betreffe nun auch die Einfuhr von Rohöl.



Die Uneinigkeit über die Versorgungspolitik der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) habe letzte Woche zum unerwarteten Abbruch der Verhandlungen geführt. Insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland würden auf eine Erhöhung der Förderquoten drängen. Der hohe Ölpreis belaste die wirtschaftlichen Aktivitäten in einigen Schwellenländern.



Die Veröffentlichung der wöchentlichen Veränderung des US-Lagerbestände letzte Woche habe einen weiteren Rückgang gezeigt. Das unterstütze aktuell den Ölpreis. Mit Spannung würden daher die heutigen Daten erwartet. Bei den Commitments-of-Traders-Daten zeige sich keine große Veränderung. Saisonal bedingt könnte der Preis bis Ende September weiter ansteigen.



Die Unsicherheit überwiege aktuell. Der hohe Ölpreis schade der weltweiten wirtschaftlichen Erholung. Ein Ausscheren einiger OPEC-Mitglieder aus der gemeinsamen Politik könnte für eine Erhöhung der Förderquoten sorgen. Short-Signale mit engem Stop-Loss erscheinen auf aktuellem Niveau interessant, so Carsten Stork von "Der Aktionär".





Der Erdöl-Future hat am 6. Juli seinen Jahreshöchststand bei 76,98 Dollar pro Fass erreicht, seitdem ist der Markt in Lauerstellung und handelt aktuell um die Marke von 75 Dollar, so Carsten Stork von "Der Aktionär".Die Daten aus China würden nun zeigen, dass die Erdölimporte im Halbjahresvergleich erstmals seit 2013 zurückgegangen seien.