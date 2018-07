An der Frankfurter Wertpapierbörse habe es 13 Börsengange im ersten Halbjahr gegeben, so viele wie seit 2007 nicht mehr. Gemessen am Gesamt-Emissionsvolumen von 5,9 Mrd. Euro sei es das stärkste erste Halbjahr seit 2000 gewesen. Elf Unternehmen hätten sich für ein Listing im Prime Standard entschieden, zwei der Emittenten würden im Segment Scale für kleine und mittlere Unternehmen notieren. Der mit Abstand größte Börsengang sei Siemens Healthineers AG (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) mit 4,2 Mrd. Euro gewesen.



Im ETF-Handel auf Xetra habe es im ersten Halbjahr 104 neue Listings gegeben - das sei das zweitbeste Ergebnis seit der Gründung des Segments im Jahr 2000. Unter den neuen Produkten seien erstmals auch ETFs auf osteuropäische Märkte wie Bulgarien, Kroatien oder Rumänien sowie der erste Smart Beta ETF auf chinesische Aktienunternehmen gewesen. Besonders im Trend seien ETFs mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit - hier habe es 20 neue Listings in den ersten sechs Monaten gegeben. Mit JP Morgan und Expat Asset Management hätten zwei Emittenten erstmals Produkte über Xetra angeboten.



Im Juni 2018 hätten die Kassamärkte der Deutschen Börse ein Handelsvolumen von insgesamt 153,6 Mrd. Euro (Juni 2017: 127,4 Mrd. Euro) erzielt. Davon seien 142,1 Mrd. Euro auf Xetra entfallen, was einem Tagesdurchschnitt von 6,8 Mrd. Euro entspreche. 3,4 Mrd. Euro seien an der Börse Frankfurt umgesetzt worden und 8,2 Mrd. Euro an der Tradegate Exchange.



Mit insgesamt 136,9 Mrd. Euro sei der Großteil der Umsätze im Handel mit Aktien erzielt worden. Umsatzstärkster DAX-Titel auf Xetra im Juni sei Bayer AG (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) mit 9,3 Mrd. Euro gewesen, bei den MDAX-Werten habe OSRAM Licht AG (ISIN DE000LED4000/ WKN LED400) mit 905 Mio. Euro Umsatz vorn gelegen. Im Aktienindex SDAX habe PUMA SE (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) mit 387 Mio. Euro und bei den TecDAX-Werten Wirecard AG (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) mit 2,4 Mrd. Euro geführt. Umsatzstärkster ETF auf Xetra sei iShares Core DAX UCITS ETF (ISIN DE0005933931/ WKN 593393) mit 1,9 Mrd. Euro gewesen. (03.07.2018/ac/a/m)





An den Kassamärkten der Deutschen Börse gab es in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich mehr Börsengänge und Listings von neuen Exchange Traded Funds (ETFs) als in den Vorjahren, so die Deutsche Börse AG.Auch die Handelsumsätze der Kassamarkt-Plattformen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate Exchange seien mit 906,7 Mrd. Euro im ersten Halbjahr um rund 25 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum mit 726,6 Mrd. Euro gewesen.