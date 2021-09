Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet verursachte das Ergebnis der Bundestagswahl kaum eine Kursreaktion an den Börsen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Während sich die letzte Regierung - auch getrieben durch immer neue Krisensituationen - vornehmlich aufs Reagieren fokussiert habe, werde vom künftigen Kanzler und seiner Regierungsmannschaft mehr Weitblick gefordert, sogar bis weit über die kommende Legislaturperiode hinaus. Es gehe darum ein Zielbild Deutschlands in einer ferneren Zukunft zu gestalten und die wesentlichen politischen Hebel zu dessen Erreichung in Gang zu setzen. Am Ende dieser Entwicklung müsse eine vollumfänglich nachhaltige und auf einem breit gefächerten Wissen sowie Forschung und Innovationen basierende Volkswirtschaft erreicht werden. Es brauche einen breiten gesellschaftlichen Konsens, um diese Vorstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Zudem sei ein in allen Belangen moderner Staatsapparat mit einer zielorientierten anstatt einer prozess- und regelorientierten Verwaltung und Entscheidungsebene gefordert. Hierfür sei es besonders wichtig, die junge Generation inhaltlich abzuholen und zur aktiven Mitgestaltung zu animieren. Da gerade die FDP und die Grünen von Jüngeren gewählt worden seien, wäre eine Koalition ohne diese beiden Parteien ein fatales Fehlsignal. Im Zusammenspiel mit etablierten Kräften aus Wirtschaft und Politik könne die notwendige Ruck gelingen. Doch nicht erst nach Bildung der neuen Regierung müsse dieser Anspruch gelten.Die Parteien hätten es jetzt in der Hand, wenn sie die Koalitionsverhandlungen inhaltlich gehaltvoll, sehr zielorientiert und zügig gestalten würden. Sollten sich hingegen sehr langwierige, von parteitaktischem Kalkül gelenkte Verhandlungen ohne erkennbare und konzeptionell nach vorn gerichtete Stoßrichtung abzeichnen, wäre das ein nicht wünschenswertes Zeichen mangelnder Regierungsfähigkeit. Gerade auch im Ausland wäre dies die erste Enttäuschung der dann noch gar nicht zustande gekommenen neuen Regierung, denn viele Umfragen würden zeigen, dass von Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone eine aktivere und gestalterische Rolle im internationalen Kontext erwartet werde. (28.09.2021/ac/a/m)