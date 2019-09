Hamburg (www.aktiencheck.de) - An den internationalen Aktienbörsen überwiegt die Hoffnung: auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, auf eine Verständigung im Iran-Konflikt, auf eine zeitnahe Erholung der schwächelnden globalen Konjunktur, vermutlich sogar auf eine Alternative zum harten Brexit und vor allem wieder auf die Notenbanken, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Anders sei die Erholung von DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co. seit Mitte August nicht zu erklären. Die realwirtschaftlichen Fakten in Deutschland und der Eurozone hingegen würden kaum steigende Aktiennotierungen rechtfertigen. Anders sehe es bisher in den USA aus, wo vor allem der robuste Konsum bisher noch die wirtschaftliche Dynamik aufrecht halte. Vor diesem Hintergrund seien in dieser Woche die Veröffentlichung der ISM-Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen sowie der US-Arbeitsmarktbericht von Interesse. Die ISM-Indices hätten zuletzt eine Abschwächung des US-Wachstums angedeutet, während sich der Arbeitsmarkt weiter nahe der Vollauslastung befinde. Sollten sich die Daten verschlechtern, steige der Druck auf die US-Notenbank FED, Mitte September erneut die Leitzinsen zu senken. Von der Europäischen Zentralbank EZB werde dies von der Marktteilnehmern hingegen schon in der kommenden Woche sicher erwartet. Diese Hoffnung dürfte nicht enttäuscht werden und das sollte die Aktienkurse weiter unterstützen.

(03.09.2019/ac/a/m)



