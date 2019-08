In Lateinamerika belaste Argentinien weiterhin auch andere Märkte, nachdem Fitch (von B auf CCC) und S&P (von B auf B-) Argentiniens Rating herabgestuft habe, da die Gefahr steige, dass Argentinien die Staatsschulden nicht bedienen könnte.



Deutlich positiver seien Chinas Pläne zur Konjunkturankurbelung gesehen worden. Der Großteil der asiatischen Aktienmärkte habe heute im grünen Bereich notiert.



Die Aussicht auf Stimuli sowohl von der fiskalen als auch geldpolitischen Seite hätten gestern auch den Ölpreis gestützt. Brent notiere bei knapp unter USD 60 je Barrel. Das Gegenteil sei beim Goldpreis der Fall gewesen, der vom Rebound der risikoreicheren Assets belastet worden sei und 1% tiefer geschlossen habe.



Europäische Aktienmärkte sollten heute leicht positiv eröffnen.

Wien (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt an der Wall Street verlief gestern durchaus positiv, die wichtigsten Aktienindices beendeten den Handelstag mit einem deutlichen Plus um bzw. über 1%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sowohl die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China als auch die Hoffnung auf konjunkturstüztende Maßnahmen rund um den Globus hätten den Märkten Auftrieb gegeben. Die Strafmaßnahmen gegen Chinas Huawei-Konzern würden um weitere 90 Tage nach hinten verschoben. Amerikanische Unternehmen dürften also weiter Geschäfte mit Huawei machen.