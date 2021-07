Köln (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreisanstieg ein willkommenes Bonbon für den gesamten Schwellenländermarkt, so das Research Team von Generali Investments.



Er kurbele das globale Schwellenländer-Wachstum an und reduziere den globalen Finanzierungsbedarf der Schwellenländer-Ölexporteure erheblich. Es sei schwierig, die zugrunde liegenden Ölpreisannahmen für die Budgets aller Emerging-Markets-Länder zu kennen: In Saudi-Arabien liege er wahrscheinlich um die 50 US-Dollar pro Barrel und in Katar etwas niedriger. Dies führe dazu, dass die Staatsanleihen in Fremdwährungen auf 200 Milliarden US-Dollar deutlich nach unten korrigiert werden müssten, da die Staaten des Golf-Kooperationsrates typischerweise 50 Prozent der Gesamtemission ausmachen würden.



"Wir erwarten, dass die geringeren Emissionen und die hohen Tilgungen im Juli in Verbindung mit den bisher robusten Fondszuflüssen den Emerging-Markets-Spreads vor der jährlichen Konferenz der US-Notenbank Federal Reserve in Jackson Hole entgegenkommen. Unserer Ansicht nach ist eine Long-Position in den Ländern des Golf-Kooperationsrates im Investment-Grade-Raum der beste Weg, um eine bullische Öl-Einschätzung auszudrücken. Sie reagieren am empfindlichsten auf den Ölpreis, und fast alle Staaten des Golf-Kooperationsrats dürften bei einem Ölpreis von 75 US-Dollar pro Barrel einen Leistungsbilanz- und Haushaltsüberschuss erzielen. Katar und in geringerem Maße auch Saudi-Arabien sind günstig bewertet. Bei Kuwait sind wir vorsichtig, während Oman im High-Yield-Bereich profitieren sollte", erkläre das Research Team. (08.07.2021/ac/a/m)



