Der stärkere US-Dollar und niedrigere Sonderdividenden hätten zu einem im Vorjahresvergleich geringeren absoluten (unbereinigten) Wachstum geführt. Das bereinigte Wachstum, das nach der Janus Henderson-Methodik maßgebliche Barometer für das Dividendenwachstum, habe bei 9,2% gelegen. Damit habe sich das kräftige Wachstum des 2. Quartals fortgesetzt. Alle Regionen hätten ein starkes bereinigtes Wachstum verzeichnet. Der Janus Henderson Global Dividend Index habe das Quartal auf einem neuen Rekordstand von 184,4 Zählern beendet - demnach seien die weltweiten Ausschüttungen seit 2009, dem Jahr der Index-Einführung, um mehr als 80 Prozent gestiegen.



In den USA sei ein rasantes absolutes Dividendenwachstum von 9,1% registriert worden. Mit USD 120,0 Milliarden hätten die Ausschüttungen ein Allzeithoch erreicht. Der Zuwachs sei fast zur Hälfte auf eine Sonderdividende von USD 5,3 Milliarden zurückzuführen gewesen, die Dr Pepper Snapple bei seiner Übernahme durch Keurig ausgeschüttet habe.



Das bereinigte Wachstum von 7,3% habe im Einklang mit den rapiden Zuwächsen im 1. und 2. Quartal gestanden. Nur jedes siebzigste US-Unternehmen habe die Dividende gekürzt.



In Hongkong und Taiwan habe das bereinigte Wachstum 5,9% beziehungsweise 6,2% betragen. Ein noch besseres Ergebnis habe hingegen der große Nachbar, die Volksrepublik China verbucht. In dem für die chinesischen Ausschüttungen wichtigsten Quartal hätten die Dividendenzahlungen auf bereinigter Basis um 14,6% zugelegt - eine imposante Wende nach dreijährigem Abwärtstrend. Die Hälfte der Zuwächse gehe auf chinesische Banken zurück, deren Ausschüttungen sich deutlich erholt hätten. Über ein Drittel hätten die Versicherer beigetragen, obwohl der Sektor relativ klein sei. Solide Zuwächse hätten auch Chinas Energieunternehmen verbucht.



In Australien hätten sich die Ausschüttungen innerhalb der Gruppe der Industrieländer am ungünstigsten entwickelt. Sie seien auf bereinigter Basis um lediglich 1,3% gestiegen. Die dominierenden Banken, die jedes Jahr fast die Hälfte zu den australischen Dividendenzahlungen beisteuern würden, hätten keinerlei Wachstum verzeichnet. Ihre Gewinne stünden unter Druck, und da sie ohnehin einen großen Teil ihrer Überschüsse ausschütten würden, sei der Spielraum für Dividendenerhöhungen gering.



Nur sehr wenige europäische Unternehmen würden im 3. Quartal eine Dividende zahlen, aber die, die es getan hätten, hätten deutlich mehr ausgeschüttet als im Vorjahr. Damit habe sich die erfreuliche Entwicklung des für Dividendenzahlungen in Europa besonders wichtigen 2. Quartals fortgesetzt. Im Vereinigten Königreich seien die Ausschüttungen nach Berücksichtigung niedrigerer Sonderdividenden, des schwächeren Pfunds und zeitlicher Effekte um 11,1% gestiegen.



Janus Hendersons Prognose für das absolute, unbereinigte Wachstum liege unverändert bei 8,5%. Das entspräche einem Anstieg der Ausschüttungen im Jahr 2018 auf USD 1,359 Billionen. Auf bereinigter Basis würden die Dividendenzahlungen im laufenden Jahr indessen um 8,1% wachsen - in der letzten Ausgabe der Dividenden-Studie habe die Prognose von Janus Henderson Investors noch bei 7,4% gelegen.



Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson: "Das 3. Quartal hat unsere Erwartungen übertroffen. Noch bedeutsamer ist, dass die Qualität des Wachstums trotz Wechselkurseffekten und niedrigerer Sonderdividenden besser war, als wir angenommen hatten. Entscheidend dafür ist das starke bereinigte Wachstum, das wir im Berichtszeitraum messen konnten.



2018 mag für die Aktienmärkte ein volatileres und schwierigeres Jahr sein, doch angesichts stetig steigender Unternehmensgewinne sollten auch die Dividenden weiter kontinuierlich zulegen.



Die Erwartungen für die Gewinnentwicklung im Jahr 2019 beginnen, sich etwas einzutrüben - das hängt damit zusammen, dass wir uns in einer späten Phase des Konjunkturzyklus befinden. Das bedeutet nicht, dass die Gewinne schrumpfen werden, sondern nur, dass sie möglicherweise langsamer wachsen werden als bisher vermutet. Steigende Unternehmensgewinne und hohe Cashflows sollten die Dividenden weiter stützen, und Aktienanleger, deren Interesse den laufenden Erträgen gilt, können somit zuversichtlich ins nächste Jahr blicken." (19.11.2018/ac/a/m)





