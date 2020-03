Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass das Corona-Virus - so unerfreulich es auch sein möge - kein Weltuntergangsszenario bedeute. Der Anteil der Todesfälle sei weiterhin gering, die meisten, die sich anstecken würden, würden milde Symptome zeigen, was besonders für Personen aus der arbeitenden Bevölkerung gelte. Am stärksten betroffen seien Alte und Kranke, die nicht mehr zur Arbeitsbevölkerung gehören würden.



Die Experten würden es also für gut möglich halten, dass die Covid-19-Pandemie in der Rückschau eher wie eine unangenehme Grippewelle betrachtet werde und in keiner Weise wie andere Pandemien der Geschichte, etwa die Spanische Grippe, der junge wie alte Menschen zum Opfer gefallen seien.



Da die Finanzmärkte immer versuchen würden, künftige Entwicklungen abzuschätzen und sich auf diese einzustellen, würden die Experten glauben, dass der Höhepunkt des aktuellen Ausverkaufs in den nächsten Wochen erreicht werden könnte. Sollten sich diese Anzeichen mehren, könnten sich Einstiegspunkte ergeben, zumindest für Anleger, die bereit seien, über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten zu investieren.



Kurzfristig dürfte es auf der Suche nach Liquidität jedoch weiter zu erzwungenen Abverkäufen kommen, wovon jene profitieren dürften, die in der Lage seien, zu kaufen statt verkaufen zu müssen.



Die Experten seien davon überzeugt, dass es in dieser Situation gelte, Ruhe zu bewahren und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen. Sobald sich die Märkte stabilisieren würden, würden sich zahlreiche Chancen eröffnen. Für den Moment müsse man sich einfach in Geduld üben. (13.03.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - In den nächsten Wochen dürften die Nachrichten rund um das Corona-Virus erst noch schlechter werden: Die Zahl der Neuninfektionen dürfte in Europa und den USA zunehmen Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.Reisebeschränkungen, die Absage von Veranstaltungen, soziale Isolierung und Home-Office-Lösungen dürften eine Zeit lang den Alltag bestimmen und es scheine unwahrscheinlich, dass viele Länder vor Ende des zweiten Quartals wieder zum Normalzustand zurückgekehrt seien.Angesichts dieser Entwicklungen dürfte die Hysterie in der Bevölkerung noch weiter steigen und der Höhepunkt wohl erst in ein bis zwei Monaten erreicht werden. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass sich Deutschland, Frankreich und Spanien in gut einer Woche in einem Zustand befinden würden, wie Italien heute, und Großbritannien und die USA dürften folgen. All dies dürfte die Hysterie weiter auf die Spitze treiben.