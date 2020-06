Falls die bisher eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen würden oder eine effektive medizinische Behandlung gegen Covid-19 gefunden werde, könnte das die Entwicklung sogar noch beschleunigen. Einige Risiken würden vorerst aber bestehen bleiben: Länder wie die USA, Brasilien oder Russland hätten noch mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen und eine zweite Infektionswelle sei nicht auszuschließen. Steigende Firmenkonkurse oder eine dauerhaft erhöhte Arbeitslosigkeit seien weitere potenzielle Gefahrenherde. Diesem Gleichgewicht zwischen Chancen und Risiken trage die Zürcher Kantonalbank Österreich AG mit einer neutralen Aktiengewichtung Rechnung. Defensive Märkte und Regionen stünden aber weiterhin im Fokus.



Hätten die Aktienmärkte zu Beginn der weltweiten Krise auch aufgrund von Panikreaktionen im März mit Rekordverlusten zu kämpfen gehabt, seien die aktuellen Konjunkturdaten für die Börsenkurse kaum mehr relevant. Die Investoren würden sich offenbar trotz der ernüchternden wirtschaftlichen Situation optimistisch zeigen und würden auf eine fortgesetzte Regeneration der Wirtschaft und steigende Aktienkurse im weiteren Jahresverlauf setzen. Die Erholung der meisten Aktienindices seit den Tiefständen im März belaufe sich auf 20 bis über 40 Prozent.



Asset Manager würden zu alternativen Indikatoren greifen



Asset Manager würden die Entwicklung akribisch verfolgen mit und für ihre Analysen Indikatoren verschiedener Art heranziehen. In der aktuellen Umbruchphase zwischen Lockdown und Öffnung sei eine extreme Spreizung zwischen der Bewertung der aktuellen und jener der zukünftigen Situation zu beobachten. Daher werde das Augenmerk verstärkt auf alternative Teilindikatoren gelegt. Hochfrequente Daten würden - beinahe in Echtzeit - Rückschlüsse auf aktuelle Entwicklungen erlauben. So würden sich beispielsweise Veränderungen hinsichtlich der Wirtschaftsaktivitäten zeitnah nachvollziehen lassen, womit traditionelle Indikatoren nicht dienen könnten. Viele klassische Ansatzpunkte wie Auftragseingänge oder Einkaufsmanagerindices seien derzeit zu wenig aussagekräftig, um kurzfristige Trends widerzuspiegeln. Damit seien nicht nur die Infektionsraten gemeint. Die Stromproduktion der US-Bundesstaaten gebe etwa Aufschluss darüber, wie hoch der Energiebedarf der US-Volkswirtschaft und somit auch die Aktivität energieintensiver Unternehmen sei. Daten über Sicherheitskontrollen von US-Reisenden durch die Transportation Security Administration würden Reisebewegungen abbilden. Daten von Reservierungssystemen wie "Open Table" wiederum würden Rückschlüsse auf die Entwicklung der nun wieder hochfahrenden Gastronomie zulassen.



Diese verschiedenen anonymisierten Daten würden jedoch nicht isoliert betrachtet, sondern würden in all ihrer Breite in die Gesamtbeurteilung einfließen. Finanzprofis bekämen dadurch ein adäquates Werkzeug zur Lageeinschätzung in die Hand. Die alternativen Teilindikatoren würden auch in den kommenden Monaten ein wichtiger Wegbegleiter sein. Nach Ende der Krise würden die traditionellen Indikatoren wieder mehr in den Vordergrund treten. Dennoch sei von einer anhaltenden Bedeutung hochfrequenter Daten auszugehen. (09.06.2020/ac/a/m)





