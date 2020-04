Stockholm (www.aktiencheck.de) - Gestern war ein historischer Tag für den Ölmarkt, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.Ein weiterer möglicher Grund für den Preisverfall sei das Kreditrisiko. Mit den zunehmenden Ängsten am Markt hätten viele Investoren begonnen, Ölinvestments abzustoßen. Was bedeute das für den Ölpreis? In den USA könnten die Benzinpreise noch etwas nachgeben, weltweit dürften sie jedoch nicht viel tiefer sinken. Die Preise für die Nordseesorte Brent seien nicht eingebrochen, sondern würden stabil bleiben.In den letzten Wochen hätten die Experten Ölpreise gesehen, die im Schnitt deutlich unter dem bisherigen Niveau gelegen hätten. Daraus ergebe sich ein Vermögenstransfer von Russland, Saudi-Arabien und ihren Verbündeten in die restliche Welt. In diesem Prozess gebe es Gewinner und Verlierer. In den kommenden Tagen und Wochen werde der Druck zunehmen, ein weiteres Abkommen mit der OPEC+ zu schließen und die globale Fördermenge zu reduzieren. Dabei könnten auch die USA eine Rolle spielen. Ein solches Abkommen dürfte große Auswirkungen auf die Ölpreise haben. Die Chancen, die sich Fondsmanagern aktuell bieten würden, seien enorm - insbesondere in den Schwellenländern. Denn die Dynamik der Ölpreise bedeute eine gewisse Flexibilität bei der Neugewichtung der Portfolios. (21.04.2020/ac/a/m)