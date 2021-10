Hinzu komme, dass die Notenbanken zwar nicht mehr ultra-expansiv, jedoch weiter unterstützend agieren würden. Die FED sollte zwar noch in diesem Jahr mit dem Zurückfahren der ersten Stützungsmaßnahmen starten, jedoch die erste Leitzinsanhebung nicht vor Ende 2022 vornehmen. Die Europäische Zentralbank werde sich mit dem Einleiten einer vorsichtigen Normalisierung noch Zeit lassen und habe zuletzt erste Vorschläge für einen Nachfolger des Pandemie-Notfallprogramms durchsickern lassen. Auch die Fiskalpolitik werde voraussichtlich in den kommenden Jahren anhaltend wachstumsfördernd agieren. Die vielerorts angedachten zukunftsweisenden Infrastruktur- und Innovationsprojekte würden große Investitionssummen benötigen, welche durch die Staaten direkt oder indirekt aufgebracht werden müssten.



Befeuert durch das globale Wettrennen um knappe Ressourcen seien zuletzt Erdgaspreise in rasantem Tempo angestiegen. Durch die Verkettung vieler ungünstiger Umstände sei es zu dieser globalen Energiepanne gekommen. Dürren in Brasilien und China hätten für geringere Stromproduktion aus Wasserkraft und gleichzeitig steigenden Stromverbrauch unter anderem durch Klimaanlagen aufgrund der hohen Temperaturen gesorgt. In Europa habe man gleichzeitig versucht, die Lager für den Winter wieder zu füllen, und dabei auf dem Weltmarkt auf harte Konkurrenz. Getroffen.



In dieser Gemengelage hätten am Ölmarkt wiederum einige Beobachter auf die OPEC gehofft, welche die Produktion hätte erhöhen könnten. Doch die OPEC zeige sich zurückhaltend und scheine vorerst von den stark gestiegenen Ölpreisen profitieren zu wollen. Die Analysten würden für die kommende Zeit trotz der kurzfristigen Beruhigung der Gaspreise durch Wladimir Putin, welcher höhere Erdgaslieferungen für Europa in Aussicht gestellt habe, mit weiterhin hohen Rohstoffpreisen rechnen.



Der Berg aus angehäuften Sorgen habe in den letzten Wochen zu schwankenden Märkten geführt. Sonderthemen wie die angestiegenen Energiepreise hätten dabei für starke Kursanstiege einzelner Branchen gesorgt. Im Umfeld steigender Renditen seien ebenfalls wieder Wachstumstitel wie Technologie-Aktien unter Druck gekommen, während Banken, deren Geschäftsmodell von höheren Renditen profitiere, wieder an Stärke hätten gewinnen können.



Die allgemeine Risikoaversion habe sich ebenfalls an den Renten- und Währungsmärkten gezeigt. So seien die Risikoprämien in Hochzins- sowie Schwellenländeranleihen angestiegen, und Anleger hätten verstärkt den Dollar als sicheren Hafen gesucht. Die Analysten würden durch diese kurzfristig unruhige Phase hindurch und über den Jahreswechsel hinaus auf einen positiv unterstützten Markt im Jahr 2022 schauen. Dabei biete das aktuelle Umfeld immer wieder Opportunitäten, die sich vor allem dann auftun würden, wenn die Nachrichtenkanäle mit neuen Hiobsbotschaften heißlaufen würden.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Verschiedene Themen haben die Märkte in den letzten Wochen bewegt, so Hannah Thielcke von der Weberbank.Zuletzt hätten sich vor den Marktteilnehmern Sorgen aus verschiedenen Richtungen aufgetürmt. Vor allem die Angst vor anhaltender Inflation, einer zunehmenden Verschärfung der Lieferengpässe, dem schwindenden Wachstum in China oder dem bevorstehenden Zurückfahren der Anleihekaufprogramme seitens der US-amerikanischen Notenbank (FED) hätten für Aufregung gesorgt. Auch wenn die Analysten die möglichen Risiken im Blick behalten würden, würden sie sich mehr auf das konzentrieren, was hinter dem Berg versteckt liege.Ein weiterhin global starkes Wachstumsumfeld mit Wachstumsraten, die deutlich über dem langfristigen Potenzial lägen, sollte die Märkte auch im kommenden Jahr noch stützen. Frei nach dem Motto "aufgeschoben ist nicht aufgehoben" könnten die aktuellen Lieferengpässe das Wachstum im nächsten Jahr zusätzlich fördern, da die Auftragsbücher prall gefüllt seien und die leergefegten Lager zusätzlich wieder aufgefüllt werden müssten.