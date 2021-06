Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Purus AS:



Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (18.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen sei aktuell nicht zu stoppen. Nachdem erst vor Kurzem Aufträge von Air Liquide und Velocity Vehicle Group (VVG) öffentlich geworden seien, werde am Freitag erneut Vollzug gemeldet. Hexagon Purus beliefere zukünftig das Münchner Wasserstoff-Start-up Keyou mit Wasserstoffspeichersystemen. Die Technik der Norweger solle in einem emissionsfreien Wasserstoffantrieb für Nutzfahrzeuge eingesetzt werden.Keyou habe den traditionellen Verbrennungsmotor so umgestaltet, dass er mit Wasserstoff als nachhaltigem und sauberem Kraftstoff betrieben werden könne. Dabei sei es dem Start-up gelungen keine Kompromisse bei Leistung, Kapazität oder Reichweite eingehen zu müssen. Die Wasserstoffspeichersysteme von Hexagon Purus würden aus den Werken in Kassel und Kelowna (Kanada) stammen. Die ersten Lieferungen sollten im November 2021 erfolgen.Der Kurs des Spezialisten für Hochdruckbehälter sei zuletzt stark unter die Räder gekommen und notiere aktuell nahe der bisherigen Verlauftiefs. Angesichts des guten Newsflows in den vergangenen Wochen für Investoren schwer zu begreifen. Investierte Anleger sollten aber weiterhin dabeibleiben, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2021)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link