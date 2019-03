Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach - Hexagon Composites-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA unter die Lupe.Der AKTIONÄR-Hot-Stock Hexagon Composites habe sich per Anleiheemission und einer Kapitalerhöhung frisches Kapital besorgt. Insgesamt habe Hexagon Composites mit den Kapitalmaßnahmen 1,6 Mrd. Norwegische Kronen (knapp 165 Mio. Euro) eingesammelt. Das sei eine starke finanzielle Basis, mit der das Unternehmen die Wachstumschancen in allen Segmenten nutzen wolle.Das Hauptgeschäft mit Speicher- und Transportlösungen für LNG bzw. CNG nehme den Großteil des Umsatzes von Hexagon Composites ein und sei profitabel. Der zukunftsträchtige Bereich Wasserstoff sei (noch) unterrepräsentiert mit einem einstelligen Prozentanteil. Dazu komme, dass das Geschäft rote Zahlen schreibe. Doch das sei kein Beinbruch. Sollte es zu deutlichen Umsatzsteigerungen in diesem Segment kommen, dürften die Norweger von Skalierungseffekten profitieren. Zusätzliche Fantasie biete das Joint Venture HYON.Nach den durchgeführten Kapitalmaßnahmen habe sich die Hexagon Composites-Aktie wieder berappelt. Die horizontale Unterstützung im Bereich von 30,00 NOK habe dem zuletzt aufgekommenen Verkaufsdruck stand gehalten.Bei Kursschwäche bleibt die Hexagon-Composites-Aktie ein spekulativer Kauf mit Stopp bei 2,50 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)